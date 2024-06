Résultat des législatives à Sablet : l'élection 2024 en direct

En direct

17:24 - Un 33,83% dans la moyenne nationale pour Jordan Bardella à Sablet le 9 juin Le résultat de ce dimanche 30 juin va peut-être se rapprocher bien plus du verdict des électeurs établi le 9 juin dernier, lors du choix des députés européens. Il y a quelques semaines en effet, à Sablet, la liste RN, avec un certain Jordan Bardella à sa tête, a pris la première place, cumulant 33,83% des voix devant Valérie Hayer à 16,02% et Raphaël Glucksmann à 11,28%. Dans le détail, 228 électeurs ont alors été séduits par le RN dans la localité.

14:32 - Sablet avait voté Macron au premier tour de la dernière présidentielle C'est probablement l'élection suprême qui est le meilleur indice sur les préférences des habitants d'une commune. Il faut noter que le RN avait enregistré au premier tour un pourcentage plus élevé aux législatives 2022 à Sablet que Marine Le Pen en personne lors de la présidentielle, puisqu'elle avait accumulé 24,11% au 1er tour dans la cité. Dans l'ordre, on trouvait malgré tout Emmanuel Macron en tête avec 29,07%, suivi donc de Marine Le Pen avec 24,11% et Jean-Luc Mélenchon avec 15,92%. La candidate du RN avait finalement échoué derrière Emmanuel Macron au second tour (avec 46,27% contre 53,73%).

12:32 - Le résultat d'Ensemble déjà déterminant ce dimanche La fraction d'électeurs en faveur de Jordan Bardella ce soir sera une des clés pour ces élections législatives 2024 localement. Aux législatives en 2022 à Sablet, le RN se plaçait à la deuxième place, 28,79% des habitants passés par l'isoloir ayant choisi son binôme, contre 35,60% pour Violaine Richard (Ensemble !) au premier tour. Au deuxième, il avait encore échoué dans la localité, laissant de nouveau la victoire au binôme Ensemble ! Avec 59,78%. Violaine Richard remportait donc cette élection sur place.

11:02 - Sablet : l'impact de la démographie locale sur les élections législatives La composition démographique et socio-économique de Sablet détermine les préoccupations et les intérêts des électeurs, impactant ainsi les résultats des élections législatives. La jeunesse et les personnes sans emploi sont des segments démographiques cruciaux dans le village, avec près de 29% de la population ayant moins de 30 ans, et un taux de chômage de 11,15%. Le pourcentage de ménages disposant d'au moins une voiture (62,83%) montre une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 598 électeurs sur des problématiques de mobilité et d'environnement. D'autres part, la présence d'une population immigrée de 10,57% et d'une population étrangère de 8,25% indique des enjeux de cohabitation interculturelle. Un taux de résidences secondaires de 19,84%, comme à Sablet, indique un tourisme important dans la région. Cela peut influencer l'engagement politique des habitants sur des questions liées à l'environnement, au développement urbain et à l'économie locale.

09:32 - Retour sur la participation aux législatives précédentes à Sablet Comment ont voté les citoyens de cette commune lors des précédentes élections ? Il y a trois semaines, durant les précédentes européennes, sur les 1 092 inscrits sur les listes électorales à Sablet, 36,72% avaient refusé de se rendre dans l'isoloir. Le taux d'abstention était de 39,36% en 2019. Pour rappel, dans la commune, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 représentait 44,53% au premier tour. Au second tour, 44,62% des votants n'ont pas exercé leur droit de vote. Peut-on pronostiquer l'abstention cette année à Sablet ? En avril 2022, au deuxième tour de la dernière élection présidentielle, 18,68% des personnes aptes à voter dans la commune avaient boudé les urnes. L'abstention était de 17,66% au premier tour.