19:50 - Le Front populaire va-t-il tirer parti des électeurs de la Nupes à Saclay ? La dynamique de la gauche est aussi à considérer lors de ces élections législatives, puisqu'on ne connaît pas la décision de ceux qui avaient choisi la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés, qui avait percé aux dernières législatives, mais qui n'existe plus aujourd'hui. Le Nouveau Front populaire, qui se cherche quant à lui un chef, a des chances d'en attirer une portion. La somme des suffrages n'est pas négligeable : lors du premier tour des élections du Parlement en 2022, à Saclay, le binôme Nupes avait en effet obtenu 29,18% des votes dans la commune. Une percée à mettre en perspective avec les 25% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Lors des élections européennes plus récemment, Raphaël Glucksmann s'est arrogé 13,9% à Saclay. Reste que dans la ville, il faudra aussi assimiler les 9,28% de la liste de Manon Aubry (LFI), les 6,79% de Marie Toussaint (EELV) et les 1,3% de Léon Deffontaine (PC). Soit un total tournant encore autour des 29%.

18:42 - 10 points arrachés en 5 ans par le Rassemblement national à Saclay Malgré des évolutions rapides voire parfois radicales, il y a des conclusions à tirer de tous ces chiffres. Ce sont déjà 10 points qui ont ainsi été gagnés par le RN dans la localité entre les européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Une belle progression. On peut donc juger possible (certes imprudemment) que le RN dépassera les 20% ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Bardella n'a pas fait recette à Saclay lors des européennes Regarder un peu moins loin en arrière apparaît aussi comme indispensable au moment d'anticiper le scrutin des législatives. Le podium des récentes européennes à Saclay était en effet composé de la liste de Valérie Hayer avec 24,07% des voix, devançant la liste de Jordan Bardella avec 22,56% et Raphaël Glucksmann avec 13,9%.

14:32 - Emmanuel Macron en tête à Saclay au premier tour de la présidentielle 2022 Avec 12,71%, c'est un trop faible résultat qu'avait obtenu Marine Le Pen à Saclay au premier tour de l'élection présidentielle il y a deux ans. La candidate était dépassée par Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon à respectivement 40,02% et 17,42% des voix. C'est finalement Emmanuel Macron qui terminera gagnant à 75,5% contre 24,5% pour Le Pen au deuxième round dans la localité.

12:32 - Un premier tour favorable pour le parti présidentiel en 2022 Au niveau local, le résultat de la formation incarnée par Jordan Bardella lors des élections législatives2024 sera très instructif. Les élections législatives 2022 à Saclay ne donneront pas l'avantage, au premier tour, au RN, qui s'élèvera au mieux à 12,04% dans la commune, partie intégrante de la 5ème circonscription de l'Essonne, alors que les candidats La République en Marche rassembleront 38,37% des voix. Saclay optera d'ailleurs encore pour Paul Midy au second tour, finalement à la première place localement avec 58,95%.

11:02 - Tendances démographiques et électorales à Saclay : ce qu'il faut retenir Aujourd'hui, les urnes se sont ouvertes pour les élections législatives à Saclay comme dans tout l'Hexagone. Avec ses 42,6% de cadres pour 4 323 habitants, cette ville possède une certaine vigueur économique. La variété socio-économique se reflète dans ses 326 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 2 129 foyers fiscaux. Dans la ville, 39% de la population est âgée de moins de 30 ans, et 5,05% sont des personnes âgées, ce qui pourrait agir sur les orientations politiques, notamment en ce qui concerne l'éducation et la santé. Les 168 résidents étrangers favorisent cette pluralité culturelle. Malgré un pourcentage de demandeurs d'emploi de 5,07%, la ville révèle un dynamisme certain, avec un salaire moyen mensuel net de 4160,32 euros par mois. À Saclay, où la jeunesse équivaut à 39% de la population, les élections symbolisent l'opportunité d'un avenir florissant pour tous.

09:32 - L'abstention aux législatives à Saclay Comment votent d'ordinaire les habitants de cette localité ? Au moment des dernières européennes, le taux de participation s'était hissé à 65,63% au sein de Saclay (Essonne). La participation était de 62,79% il y a cinq ans. Pour rappel, dans la localité, le pourcentage de participation aux législatives 2022 représentait 58,77% au premier tour et seulement 58,52% au deuxième tour. Peut-on pronostiquer la participation cette année à Saclay ? Il y a deux ans, pour le deuxième tour de l'élection présidentielle, le pourcentage de participation s'était hissé à 80,47% au niveau de la localité. La participation était de 83,42% au premier tour, c'est-à-dire 2 436 personnes.