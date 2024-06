En direct

19:41 - Pas vraiment d'évolution pour la gauche depuis les dernières législatives à Sacquenville L'autre source de doute qui enveloppe ces législatives est celle du vote de gauche après l'alliance des partis autour du Front populaire, un an après l'éclatement de la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon. Il y a quelques jours aux européennes, la liste de Raphaël Glucksmann a obtenu 10,82% à Sacquenville. Mais on peut en revanche réévaluer ce résultat à 18% pour la gauche pour ce premier tour dans la commune, la part de voix du chef de file PS-Place Publique étant à gonfler avec celles de la LFI Manon Aubry (5,81%), de l'écologiste Marie Toussaint (3,41%) et enfin de Léon Deffontaine (0,8%). A l'issue du premier tour des élections du Parlement il y a deux ans, à Sacquenville, le binôme Nupes avait par ailleurs accumulé 26,49% des votes dans la commune. Une performance à mettre en perspective enfin avec les 24% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo.

18:42 - En cinq ans, l'extrême droite a grappillé 18 points à Sacquenville Que retenir de l'ensemble de ces scores ? Alors qu'à l'échelle du pays, les résultats de Jordan Bardella ont atteint plus de 31% des suffrages aux européennes de juin, soit environ huit points de plus qu'aux européennes précédentes, la progression locale apparaît bien plus puissante. Le parti a en effet déjà progressé de 18 points sur place entre 2019 et 2024. Il n'est pas impossible que le RN puisse dépasser les 30% ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Une percée du RN aussi à Sacquenville début juin ? Le résultat des élections bien plus récemment encore est incontournable. Regarder juste derrière peut donc sembler plus que jamais évident au moment du scrutin de ce dimanche 30 juin. Le score de la liste RN, qui avait comme guide Jordan Bardella aux européennes de juin, était en effet au plus haut à Sacquenville, à 42,69%, soit 213 voix dans la ville. L'extrême droite a alors devancé Valérie Hayer à 14,83% et Raphaël Glucksmann à 10,82%.

14:32 - En 2022, qui aurait été déclaré président selon les élections de Sacquenville ? C'est probablement l'élection suprême qui est le meilleur indice sur les préférences des habitants d'une commune. Marine Le Pen était en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 dans la cité avec 26,6% contre 32,24% pour Emmanuel Macron. Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour se contentaient des troisième et quatrième places- avec respectivement 19,02% et 5,2% des voix. Et la candidate du RN échouait aussi au second tour, avec 44,08% contre 55,92%.

12:32 - Un premier tour favorable pour le parti présidentiel il y a deux ans Le nombre de bulletins de Jordan Bardella ce soir sera l'enseignement majeur pour ces élections des députés à l'échelle locale, comme au niveau national. Le RN ratait complètement la première marche dans la commune de Sacquenville en 2022, lors des élections du Parlement, avec 22,67% au premier tour, contre 30,07% pour Fabien Gouttefarde (LREM), Sacquenville votant pour la 2ème circonscription de l'Eure. Au second tour, le RN échouait également, laissant encore le premier rang local aux concurrents portant l'étiquette Ensemble ! - Majorité présidentielle avec 45,68% contre 54,32% pour les vainqueurs. Fabien Gouttefarde conservait donc son avance sur place.

11:02 - Dynamique électorale à Sacquenville : une analyse socio-démographique Les caractéristiques démographiques et socio-économiques de Sacquenville mettent en lumière des tendances nettes qui pourraient impacter le résultat des législatives. La répartition par âge peut agir sur les orientations des mesures, notamment en matière d'éducation et de soins de santé. Dans le village, 24,03% des résidents sont des enfants, et 15,46% de 60 ans et plus. Le pourcentage de ménages disposant d'au moins une voiture (93,56%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 428 votants sur des problématiques de transport et d'aménagement routier. Le nombre de familles monoparentales (11,55%) met en lumière des impératifs d'accompagnement familial, et le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (5,69%) fait ressortir des défis de stabilité du travail. Les données sur l'instruction à Sacquenville mettent en avant des niveaux variés de qualifications, avec 18,77% des habitants n'ayant obtenu aucun diplôme, cela souligne l'importance de mettre en place des programmes visant à améliorer l'accessibilité à l'éducation.

09:32 - L'abstention aux législatives à Sacquenville Au fil des rendez-vous électoraux passés, les 1 272 habitants de cette localité ont dévoilé leurs habitudes de vote. Au moment des européennes du mois de juin 2024, 845 inscrits sur les listes électorales de Sacquenville (Eure) avaient pris part au scrutin (soit 61,42%). Le taux de participation était de 57,26% lors des élections européennes de 2019. Pour rappel, dans la localité, la participation aux élections législatives 2022 se chiffrait à 51,14% au premier tour. Au deuxième tour, 47,31% des citoyens se sont déplacés. Qu'en sera-t-il de la participation à Sacquenville pour les législatives 2024 ? Au premier tour de la dernière élection présidentielle, parmi les 828 personnes en âge de voter dans la localité, 83,21% avaient pris part au scrutin, à comparer avec une participation de 82,73% au deuxième tour, c'est-à-dire 685 personnes.