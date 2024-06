Résultat des législatives à Sagy : l'élection 2024 en direct

Le résultat de ce 30 juin au soir va peut-être répéter l'équilibre établi le 9 juin dernier. Le score de la liste du RN, chapeautée par Jordan Bardella aux européennes de juin, était en effet au plus haut à Sagy, avec 48,16%, soit 248 voix dans la ville. Le mouvement nationaliste a alors doublé Valérie Hayer à 12,62% et Raphaël Glucksmann à 9,13%.

14:32 - 34,76% pour Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022 à Sagy

Marine Le Pen s'est illustrée à Sagy à l'issue de l'élection présidentielle 2022 avec un nombre de votes correspondant à 34,76% dès le premier round. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon arrivaient derrière à 20,32% et 14,44% des voix. La quatrième place était pour Éric Zemmour, avec 8,29% des voix. La patronne du RN s'imposait enfin au second round dans la ville avec 60,83%, devant Emmanuel Macron à 39,17%.