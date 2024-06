Résultat des législatives à Saint-Amand-sur-Fion : l'élection 2024 en direct

En direct

15:36 - Marine Le Pen devant Macron et Mélenchon à Saint-Amand-sur-Fion lors de l'élection présidentielle La préférence des habitants d'une ville émerge bien souvent le plus visiblement dans le résultat de l'élection du locataire de l'Elysée. Marine Le Pen a surperformé à Saint-Amand-sur-Fion lors de l'élection présidentielle 2022 avec pas moins de 38,72% des suffrages au premier round. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon étaient distancés à 24,92% et 10,77% des voix. Saint-Amand-sur-Fion n'avait qu'une quatrième place à offrir à Éric Zemmour, avec seulement 9,26% des voix pour sa part. Au deuxième tour, face à Emmanuel Macron, la cheffe du RN l'avait aussi emporté avec 58,9%.

12:32 - Quel résultat lors des législatives 2022 à Saint-Amand-sur-Fion ? Le nombre de votes de la formation menée par Jordan Bardella au premier tour sera l'enseignement majeur pour ces élections 2024 à l'échelle locale. Il y a deux ans, lors des législatives à Saint-Amand-sur-Fion, le RN arrivait à la deuxième place sur le podium, 25,99% des électeurs ayant choisi de faire confiance à son binôme, contre 52,52% pour Charles de Courson (Divers droite) au premier tour. Au deuxième, il avait encore échoué dans la localité, laissant de nouveau la victoire au binôme Divers droite (70,53%). Charles de Courson remportait donc ce scrutin sur place.

11:02 - Démographie et politique à Saint-Amand-sur-Fion, un lien étroit Devant le bureau de vote de Saint-Amand-sur-Fion, les citoyens se regroupent pour choisir leur représentant à l'Assemblée. Avec une population de 1 023 habitants répartis dans 463 logements, ce bourg présente une densité de 36 hab/km². Avec 52 entreprises, Saint-Amand-sur-Fion offre un environnement fertile pour l'innovation et l'entrepreneuriat. Dans le bourg, 35% des résidents sont âgés de 29 ans et moins, et 5,84% sont des personnes âgées, ce qui pourrait avoir un effet sur les priorités des politiques, notamment en matière d'instruction et de soins de santé. Les habitants, comprenant une proportion de 27,07% de retraités, exprimeront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Dans cette diversité sociale, près de 43,73% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 605,89 € pourrait devenir un obstacle financier pour la commune. Chaque bulletin comptabilisé aujourd'hui à Saint-Amand-sur-Fion contribue à préparer l'avenir de l'Hexagone.

09:32 - Les législatives démarrent à Saint-Amand-sur-Fion : quel sera le taux de participation ? L'étude des scrutins électoraux précédents est l'occasion de se faire une idée du vote des électeurs de cette localité. Début juin, à l'occasion des élections européennes, parmi les 757 inscrits sur les listes électorales à Saint-Amand-sur-Fion, 46,63% étaient restés chez eux, à comparer avec une abstention de 45,19% il y a 5 ans. Pour mémoire, dans la localité, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 atteignait 50,13% au premier tour et seulement 59,27% au second tour. Qu'en sera-t-il cette année à Saint-Amand-sur-Fion ? Il y a deux ans, lors du deuxième tour de la présidentielle, 21,13% des personnes en capacité de participer à une élection dans la localité avaient refusé de se rendre aux urnes. L'abstention était de 20,47% au premier tour.