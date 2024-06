Résultat des législatives à Saint-Amand-sur-Sèvre : l'élection 2024 en direct

14:32 - 42,63% pour Emmanuel Macron au premier tour de l'élection présidentielle à Saint-Amand-sur-Sèvre

C'est sans doute le choix de celui qui va présider la France qui nous donne le plus d'indicateurs sur l'inclinaison des habitants d'une commune. Saint-Amand-sur-Sèvre avait préféré Emmanuel Macron pour le premier tour de l'élection présidentielle 2022. Avec 21,25%, Marine le Pen était distancée au second rôle par son rival, crédité de 42,63% des voix. Les troisième et quatrième places étaient pour Jean-Luc Mélenchon et Valérie Pécresse, avec seulement 11,38% et 7,38% des suffrages. Et la patronne du RN ne faisait pas mieux au second tour, avec 34,46% contre 65,54%.