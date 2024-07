Résultat des législatives 2024 à Treize-Vents (85590) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

22:58 - Que vont décider les supporters du Front populaire à Treize-Vents ? Alors que le nouvel attelage à gauche semble avoir pris la place de la Nouvelle union populaire et sociale (25,6% pour la Nupes au niveau du pays en 2022 et 28,06% pour le NFP dimanche dernier), reste désormais à savoir si cette percée va aboutir à un nombre important d'élus ce dimanche, pour le second tour des législatives. Le niveau est élevé. Lors du premier tour des élections du Parlement la semaine dernière, à Treize-Vents, le binôme Front populaire a pour sa part glané 15,5% des votes dans la localité. Une évolution de 2 points par rapport à celui de la Nupes au premier tour de 2022.

20:58 - Une progression notable du Rassemblement national à Treize-Vents en 2 ans La montée du parti lepéniste aura été bien plus élevée en France entre les deux dernières législatives qu'entre les deux dernières européennes. Ce sont déjà 18 points qui ont ainsi été grappillés par le RN sur place entre son score des législatives de 2022 (premier tour) et l'équivalent en 2024. Une avancée notable. Une étape de plus sera certainement franchie ce 7 juillet au soir.

20:29 - Quel avait été le verdict des législatives en 2022 à Treize-Vents ? Regarder le dernier scrutin législatif peut aussi sembler une évidence au moment de ce nouveau rendez-vous du 7 juillet. A l'époque dans la commune de Treize-Vents, lors des législatives, le score était aussi de 30,40% pour Véronique Besse , Treize-Vents votant déjà pour la 4ème circonscription de la Vendée. Au second tour encore, la première place reviendra au ticket Divers droite (60,53% contre 39,47% pour Ensemble !). Véronique Besse remportait donc cette élection sur place.

20:05 - Les résultats avant le second tour des législatives 2024 à Treize-Vents Grâce à 41,88% des votes, Véronique Besse (Divers droite) a pris la tête à Treize-Vents, le 30 juin lors du 1er round de l'élection législative. Jacques Proux (Rassemblement National) et Julie Mariel-Godard (Nouveau Front populaire) suivaient en captant, dans l'ordre, 27,12% et 15,5% des votants. C'est aussi Véronique Besse qui terminait en pôle position dans la 4ème circonscription de la Vendée dans son ensemble, avec cette fois 39,31%, devant Jacques Proux avec 22,88% et Ilias Nagnonhou avec 18,46%.

19:21 - Et que retenir des européennes à Treize-Vents au niveau de la participation ? Comment votent habituellement les habitants de cette commune ? Le 30 juin dernier, 73,04% des électeurs de Treize-Vents ont fait le déplacement lors du premier round des élections législatives 2024, un chiffre supérieur de 19 points à celui des dernières européennes. A l'occasion du précédent scrutin européen, sur les 946 inscrits sur les listes électorales à Treize-Vents, 54,02% étaient allés voter. La participation était de 58,01% pour le scrutin européen de 2019. Pour information, au niveau du pays, le pourcentage de participation aux européennes 2024 représentait 51,5% lors de l'unique tour du scrutin, mieux qu'en 2019.

18:35 - À Treize-Vents, l'abstention peut-elle augmenter au second tour des législatives ? À Treize-Vents, le niveau de participation est immanquablement un critère important du scrutin législatif. Le pourcentage d'abstention à Treize-Vents au premier tour des élections législatives 2024 s'élevait à 26,96%. Pour mémoire, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 44,79% au premier tour. Au second tour, 51,79% des citoyens ne se sont pas déplacés. En avril 2022, à l'occasion du deuxième tour de la dernière élection présidentielle, sur les 915 inscrits sur les listes électorales dans la localité, 21,51% avaient refusé de se rendre aux urnes. L'abstention était de 20,22% au premier tour. Les nombreuses triangulaires qui rendent difficiles les pronostics sont susceptibles d'avoir un impact sur la stratégie de vote des habitants de Treize-Vents.

17:29 - Élections législatives à Treize-Vents : impact de la démographie et de l'économie locale Quel portrait faire de Treize-Vents, à quelques heures de l'annonce des résultats des élections législatives ? Avec ses 8,11% d'agriculteurs pour 1 242 habitants, ce bourg est un subtil mélange d'urbanité et de ruralité. Avec 45 entreprises, Treize-Vents est un lieu propice à l'essor de l'innovation et l'entrepreneuriat. Le taux de foyers détenant au moins une voiture (81,49%) montre le poids des questions de transport et d'aménagement routier dans les interrogations des votants. Les électeurs, dont 44,54% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique cette année ? Dans cette mosaïque sociale, 46,81% des ménages se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 702,50 euros, accable une ville qui ambitionne un avenir prospère. Treize-Vents manifeste la vigueur et l'authenticité d'un pays en pleine transformation.