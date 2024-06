Résultat des législatives à Saint-André-les-Vergers : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:52 - Le Nouveau Front populaire, une deuxième Nupes gauche lors de ces législatives 2024 ? La Nupes ayant éclaté, que deviendront ses électeurs pour ces élections de 2024 ? Quelle part votera pour le Front populaire ? Le jour du premier round des élections législatives, en 2022, la candidature Nupes avait glané 22,68% des bulletins dans la commune. Une performance à affiner avec les 25% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle précédente, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. La liste Place-Publique menée par Raphaël Glucksmann et soutenue par le PS a plus récemment obtenu 12,25% à Saint-André-les-Vergers pour le tour unique des européennes. Reste que dans la localité, il faudra aussi prendre en compte les 8,43% de Manon Aubry (LFI), les 3,36% de Marie Toussaint (EELV) et les 2,46% de Léon Deffontaine (Parti communiste). Soit une somme de 25% cette fois.

18:42 - La forte évolution de l'extrême droite à Saint-André-les-Vergers Malgré des évolutions rapides voire parfois radicales, quelques conclusions s'imposent tout de même. Ce sont déjà 10 points qui ont ainsi été récupérés par le RN à l'échelle de la commune entre sa part de votes des européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Une grosse avancée. En extrapolant, on peut donc imaginer que le RN sera tout proche des 30% ou plus à Saint-André-les-Vergers ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Un 34,18% dans la moyenne nationale pour Bardella à Saint-André-les-Vergers aux européennes Une autre élection a eu lieu bien plus récemment dont le verdict est aussi à observer avec précision. D'autant que l'événement, majeur, est à l'origine de l'élection qui arrive désormais. Si on rentre dans le détail en effet, la liste du RN, avec un certain Jordan Bardella comme général en chef, a dominé les élections du Parlement européen à Saint-André-les-Vergers. Le mouvement séduisait 34,18% des voix, soit 1322 voix, contre Valérie Hayer à 16,31% et Raphaël Glucksmann à 12,25%.

14:32 - Emmanuel Macron doublait Le Pen et Mélenchon à Saint-André-les-Vergers lors de la dernière présidentielle Le bord politique des habitants d'une commune émerge sans doute le plus visiblement dans les choix faits lors de l'élection de celui qui va présider la France. C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en tête à Saint-André-les-Vergers lors du premier tour de la présidentielle avec 30,82%, devant Marine Le Pen. La cheffe de file du RN obtenait 24,05%. La troisième et la quatrième places revenaient à Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour, avec seulement 19,39% et 6,94% des voix. Et la cheffe du RN s'inclinait face au président sortant au second tour, avec 39,71% contre 60,29%.

12:32 - Des élections législatives positives pour le bloc présidentiel la dernière fois Au niveau local, le résultat de la formation menée par Jordan Bardella lors de ces législatives sera très analysé. Le RN se prenait les pieds dans le tapis à Saint-André-les-Vergers il y a deux ans, lors des élections de la nouvelle Assemblée nationale, avec 21,18% au premier tour, contre 23,29% pour Salomé Fontaine-Garcia (Ensemble ! - Majorité présidentielle), Saint-André-les-Vergers votant pour la 2ème circonscription de l'Aube. Au second round, c'est en revanche Valérie Bazin-Malgras (Les Républicains) qui va remporter le plus de suffrages, avec 64,60% sur l'unique circonscription recouvrant les lieux.

11:02 - Saint-André-les-Vergers et législatives : démographie, économie et enjeux électoraux En pleine campagne électorale législative, Saint-André-les-Vergers est perçue comme une ville dynamique et active. Avec ses 12 775 habitants, cette agglomération se présente comme un symbole d'ouverture. L'existence de 731 entreprises sur son territoire souligne son dynamisme. Dans l'agglomération, 19,27% des résidents sont âgés de moins de 15 ans, et 9,8% sont des personnes âgées, ce qui pourrait agir sur les orientations politiques, notamment en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. La population étrangère de 974 personnes (7,67%) apporte une richesse culturelle inestimable. Au sein de cette mosaïque sociale, près de 43,62% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 92,58 euros pourrait devenir un obstacle à plus de prospérité. Saint-André-les-Vergers manifeste la vivacité et l'authenticité d'un pays en mouvement.

09:32 - Les législatives démarrent à Saint-André-les-Vergers : quel sera le taux d'abstention ? Au cours des derniers rendez-vous électoraux, les 12 952 habitants de cette ville ont laissé entrevoir leurs préférences de vote. Durant les précédentes élections européennes, sur les 7 390 personnes en âge de voter à Saint-André-les-Vergers, 53,38% s'étaient rendues dans l'isoloir, à comparer avec un taux de participation de 49,35% il y a cinq ans. Pour rappel, dans la ville, le taux de participation aux législatives 2022 s'élevait à 44,55% au premier tour et seulement 40,04% au deuxième tour. Qu'en sera-t-il pour les élections législatives à Saint-André-les-Vergers ? Pour mémoire, au niveau de la France, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 atteignait 48% au premier tour et seulement 46% au second tour.