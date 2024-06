Résultat des législatives à Saint-Antoine-la-Forêt : l'élection 2024 en direct

Se retourner sur le tout dernier test électoral peut sembler également logique au moment de se familiariser avec le scrutin de ce dimanche 30 juin. Dans le détail, 182 électeurs de Saint-Antoine-la-Forêt se sont en effet tournés vers la liste du Rassemblement national il y a trois semaines, aux élections du Parlement européen. La liste, dirigée par Jordan Bardella, a convaincu 45,16% des suffrages devant Valérie Hayer à 15,14% et Raphaël Glucksmann à 11,41%.

14:32 - Marine Le Pen en tête à Saint-Antoine-la-Forêt au premier tour de la présidentielle 2022

C'est sans doute le choix du locataire de l'Elysée qui nous donne l'indice le plus fiable sur l'inclinaison des habitants d'une commune. L'élection suprême avait nettement tourné à l'avantage de Marine Le Pen en 2022 dans la cité. Marine Le Pen écrasait le match avec 32,47% au 1er round contre 29,56% pour Emmanuel Macron et 17,61% pour Jean-Luc Mélenchon sur le podium. Fabien Roussel finissait au pied de ce podium avec seulement 3,37% des voix pour sa part. Avec 49,42%, la cheffe du RN s'inclinait en revanche au second tour devant un Emmanuel Macron à 50,58%.