Résultat des législatives à Saint-Arnoult : l'élection 2024 en direct

Une autre expérience dans les urnes, bien plus récente, a eu lieu dernièrement dont les résultats sont aussi à observer avec attention. D'autant qu'il s'agit d'un événement historique. Le 9 juin en effet, à Saint-Arnoult, la liste Rassemblement national, dirigée par Jordan Bardella, s'est imposée, cumulant 46,08% des voix contre Raphaël Glucksmann à 12,93% et Valérie Hayer à 10,75%. Ce qui correspond à 253 votes dans la localité.

14:32 - Marine Le Pen devançait Macron et Mélenchon à Saint-Arnoult lors de la dernière présidentielle

L'inclinaison des habitants d'une commune émerge sans doute le plus dans l'équilibre établi lors de l'élection présidentielle. Marine Le Pen avait fini en tête avec 36,72% au premier tour de la présidentielle de 2022 à Saint-Arnoult. Emmanuel Macron était deuxième avec 25,1% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 17,97%. Saint-Arnoult n'avait qu'une quatrième place à offrir à Éric Zemmour, avec seulement 3,17% des voix pour sa part. Au second tour, face à Macron, la candidate du RN s'était aussi imposée avec 54,99% contre 45,01%.