Résultat des législatives à Saint-Aubin-Épinay : l'élection 2024 en direct

En direct

17:23 - Une performance du Rassemblement national dans la moyenne à Saint-Aubin-Épinay le 9 juin dernier Une autre élection, bien plus récente, a eu lieu dernièrement qu'il est bon d'étudier avec précision. D'autant que ce séisme est le déclencheur de l'élection qui nous préoccupe aujourd'hui. Si on se penche sur les détails en effet, la liste RN, emmenée par Jordan Bardella, a remporté les européennes 2024 à Saint-Aubin-Épinay. Le bulletin cumulait 34,56% des voix, soit 169 voix, devant Valérie Hayer à 15,13% et Raphaël Glucksmann à 14,11%.

14:32 - Saint-Aubin-Épinay avait voté Macron au premier tour de l'élection présidentielle C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en pôle position à Saint-Aubin-Épinay lors du premier tour de la présidentielle avec 34,83%, dépassant Marine Le Pen. La présidente du RN obtenait 23,84%. Jean-Luc Mélenchon et Yannick Jadot devaient se contenter de la troisième et de la quatrième places avec respectivement 19,35% et 5,26% des suffrages. Et Marine Le Pen ne faisait pas mieux au second tour, avec 38,19% contre 61,81%.

12:32 - Un premier tour favorable pour le clan macroniste en 2022 Le résultat des législatives au niveau local sera observé selon le prisme de la dynamique du Rassemblement national, comme dans le reste du pays. Lors des dernières législatives, le Rassemblement national était en échec au premier tour dans la commune de Saint-Aubin-Épinay, cumulant 23,82% des votes sur place, contre 29,25% pour Annie Vidal (LREM). Au second tour, le RN échouait également, laissant encore la première place aux concurrents portant l'étiquette Ensemble ! Avec 46,86% contre 53,14% pour les vainqueurs. Annie Vidal remportait donc ce scrutin sur place.

11:02 - Les défis socio-économiques de Saint-Aubin-Épinay et leurs implications électorales Comment la population de Saint-Aubin-Épinay peut-elle impacter les résultats des élections législatives ? Dans le village, 19,51% des résidents sont âgés de 0 à 14 ans, et 5,2% sont des personnes âgées. La répartition démographique peut agir sur les orientations politiques en matière d'éducation et de soins de santé. Le pourcentage de foyers ne possédant aucune voiture (7,45%) montre une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut influencer les 426 électeurs sur des questions de transport et d'aménagement routier. Le nombre de familles monoparentales (7,69%) met en lumière des impératifs d'accompagnement familial, alors que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (9,27%) indique des enjeux de stabilité de l'emploi. Les chiffres sur l'éducation à Saint-Aubin-Épinay mettent en avant une diversité de qualifications, avec 26,09% des habitants non diplômés, cela souligne l'importance d'investir dans l'instruction.

09:32 - Saint-Aubin-Épinay : quel était le niveau d'abstention aux précédentes législatives ? L'analyse des résultats des scrutins électoraux précédents est l'occasion de cerner un peu mieux le vote des électeurs de cette ville. Durant les dernières européennes, 37,06% des inscrits sur les listes électorales de Saint-Aubin-Épinay avaient refusé de se rendre aux urnes. Le taux d'abstention était de 35,91% il y a cinq ans. Pour rappel, dans la ville, l'abstention aux législatives 2022 se chiffrait à 46,75% au premier tour. Au deuxième tour, 44,81% des électeurs n'ont pas exercé leur droit de vote. Qu'en sera-t-il pour les élections législatives à Saint-Aubin-Épinay ? Il y a deux ans, à l'occasion du second tour de la dernière élection présidentielle, 17% des électeurs dans la ville avaient boudé les urnes, contre un taux d'abstention de 17,87% au premier tour.