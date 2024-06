Résultat des législatives à Saint-Berain-sous-Sanvignes : l'élection 2024 en direct

17:23 - 49,79% pour Jordan Bardella à Saint-Berain-sous-Sanvignes début juin

Se retourner sur le tout dernier test électoral semble bien plus avisé encore, au moment de se familiariser avec le scrutin des législatives. Car le panorama établi à l'issue des élections il y a quelques jours résonne encore dans les têtes. Si on rentre dans le détail en effet, la liste Rassemblement national, avec Jordan Bardella comme général en chef, s'affichait en tête des élections européennes 2024 à Saint-Berain-sous-Sanvignes. L'extrême droite a convaincu 49,79% des suffrages, face à Valérie Hayer à 15,63% et Raphaël Glucksmann à 8,75%.