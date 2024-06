Résultat des législatives à Saint-Christophe-en-Bresse : l'élection 2024 en direct

En direct

17:23 - L'énorme résultat du Rassemblement national à Saint-Christophe-en-Bresse le 9 juin Mentionner les résultats de la toute dernière élection en date semble aussi avisé au moment d'analyser le scrutin de ce 30 juin. 51,55% des voix se sont en effet tournées vers l'extrême droite de Jordan Bardella il y a quelques jours, aux élections du Parlement européen à Saint-Christophe-en-Bresse, devant Valérie Hayer à 10,18% et Raphaël Glucksmann à 9,07%. Le mouvement nationaliste a fini premier avec pas moins de 233 électeurs de Saint-Christophe-en-Bresse.

14:32 - Marine Le Pen doublait Macron et Mélenchon à Saint-Christophe-en-Bresse lors de la présidentielle 2022 Marine Le Pen avait fini première avec 40,24% au premier tour de l'élection du chef de l'Etat de 2022 à Saint-Christophe-en-Bresse. Emmanuel Macron était deuxième avec 21,33% et Éric Zemmour troisième avec 9,98%. Il n'y avait qu'une quatrième place enfin pour Jean-Luc Mélenchon, avec seulement 8,93% des voix. Nouvelle déflagration de Marine Le Pen au deuxième tour contre Macron avec 65,55%.

12:32 - Nouvelle offensive pour le RN à Saint-Christophe-en-Bresse ? Le résultat du plus récent scrutin législatif semble un élément clé au moment de l'élection de ces 30 juin et 7 juillet. Le Rassemblement national tirait son épingle du jeu à Saint-Christophe-en-Bresse lors des législatives 2022. C'est en effet Valérie Deloge qui se classait en pôle position au premier tour avec 31,59% dans la commune, qui faisait partie de la 4ème circonscription de la Saône-et-Loire. La victoire l'attendait aussi au second tour dans le secteur, avec 55,42%, devant le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale à 44,58%.

11:02 - Élections à Saint-Christophe-en-Bresse : l'impact des caractéristiques démographiques Comment la population de Saint-Christophe-en-Bresse peut-elle affecter le résultat des législatives ? Dans le village, 19,62% des résidents sont âgés de 0 à 14 ans, et 24,04% ont plus de 60 ans. La pyramide des âges pourrait agir sur les priorités des directives en ce qui concerne l'instruction et la santé. Le pourcentage de ménages ne possédant aucune voiture (10,48%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut impacter les 412 électeurs sur des questions de mobilité et d'infrastructure. Le nombre de familles monoparentales (1,57%) met en évidence des besoins de soutien familial, tandis que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (6,9%) fait ressortir des enjeux de stabilité du travail. Les données sur l'instruction à Saint-Christophe-en-Bresse mettent en relief une diversité de qualifications, avec 15,91% des habitants titulaires du seul baccalauréat. L'écart important entre les niveaux d'éducation pourrait avoir des répercussions sur les opportunités d'emploi et l'inclusion sociale.

09:32 - Pourcentage d'abstention aux élections : le cas de Saint-Christophe-en-Bresse Pour se faire une idée du vote des habitants de cette localité, il faut observer les résultats des derniers scrutins électoraux. Début juin, au moment des élections européennes, 839 inscrits sur les listes électorales de Saint-Christophe-en-Bresse s'étaient rendus dans l'isoloir (soit 55,42%), à comparer avec une participation de 51,26% il y a cinq ans. Pour mémoire, dans la localité, le taux de participation aux élections législatives 2022 se chiffrait à 46,66% au premier tour. Au second tour, 41,0% des électeurs ont exercé leur droit de vote. Quelle sera la participation à Saint-Christophe-en-Bresse pour les élections législatives 2024 ? Pour mémoire, au niveau du pays, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 se chiffrait à 47,5% au premier tour et seulement 46,2% au deuxième tour.