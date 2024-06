Résultat des législatives à Saint-Eusèbe : l'élection 2024 en direct

En direct

17:23 - Le Rassemblement national à 45,49% à Saint-Eusèbe début juin Le résultat de ce dimanche 30 juin fera sans doute écho au séisme survenu le 9 juin dernier. Si on rentre dans le détail en effet, la liste Rassemblement national, qui avait comme guide un certain Jordan Bardella, l'a emporté aux élections du Parlement européen 2024 à Saint-Eusèbe. Le bulletin a convaincu 45,49% des voix, contre Valérie Hayer à 16,63% et Raphaël Glucksmann à 11,22%.

14:32 - Emmanuel Macron devançait Le Pen et Mélenchon à Saint-Eusèbe lors de la présidentielle 2022 La typologie politique des habitants d'une ville émerge sans doute le plus dans le résultat de l'élection du locataire de l'Elysée. Marine Le Pen était reléguée en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 dans la commune avec 27,52% contre 27,79% pour Emmanuel Macron. Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour finissaient au pied de ce podium avec respectivement 15,26% et 7,63% des voix. Et la patronne du RN échouait aussi au second tour, avec 47,39% contre 52,61%.

12:32 - Quel score à Saint-Eusèbe pour la majorité au premier tour ? Le RN n'a pas convaincu à Saint-Eusèbe il y a deux ans, lors des élections législatives, avec 19,96% au premier tour, contre 25,00% pour Louis Margueritte (Ensemble ! - Majorité présidentielle), Saint-Eusèbe votant pour la 5ème circonscription de la Saône-et-Loire. Saint-Eusèbe choisira d'ailleurs Louis Margueritte au second tour, finalement en tête localement avec 55,59%.

11:02 - Comprendre l'électorat de Saint-Eusèbe : un regard sur la démographie locale Les données démographiques et socio-économiques de Saint-Eusèbe mettent en lumière des tendances claires qui pourraient impacter les résultats des législatives. Dans le bourg, 20,05% de la population est âgée de moins de 15 ans, et 6,38% sont des personnes âgées. La répartition par âge peut agir sur les orientations des directives, notamment en matière d'éducation et de santé. Le taux de familles ne possédant aucune voiture (12,55%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 480 électeurs sur des problématiques de mobilité et d'infrastructure. Le nombre d'allocataires de la CAF (11,47%) met en lumière des besoins d'accompagnement familial, alors que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (7,89%) indique des enjeux de sécurité du travail. Les chiffres sur l'éducation à Saint-Eusèbe mettent en exergue des niveaux variés de qualifications, avec 20,39% des habitants non diplômés, cela souligne un besoin important de renforcement des politiques éducatives.

09:32 - La mobilisation des citoyens aux élections législatives à Saint-Eusèbe Afin de comprendre le vote des électeurs de cette ville, il faut analyser les résultats des scrutins électoraux antérieurs. A l'occasion des précédentes élections européennes, le taux d'abstention atteignait 44,27% des électeurs de Saint-Eusèbe. Le taux d'abstention était de 47,19% en 2019. Pour mémoire, dans la ville, l'abstention aux élections législatives 2022 représentait 49,53% au premier tour et seulement 53,68% au second tour. Pour comparer, au niveau de l'Hexagone, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 52,5% au premier tour et 53,8% au second tour, presque un record pour des élections législatives.