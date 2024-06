Résultat des législatives à Saint-Georges-sur-Allier : l'élection 2024 en direct

11:02 - Impact des caractéristiques démographiques sur le paysage politique de Saint-Georges-sur-Allier

Dans les rues de Saint-Georges-sur-Allier, le scrutin est en cours. Avec une population de 1 309 habitants répartis dans 589 logements, ce village présente une densité de 131 habitants par km². Ses 60 entreprises attestent une activité entrepreneuriale prospère, tandis que son tissu social comprend 407 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Dans le village, 20,5% des résidents sont des enfants, et 24,87% ont 60 ans et plus, ce qui peut agir sur les orientations des directives en ce qui concerne l'éducation et la santé. Les habitants, comprenant une proportion de 54,49% de retraités, feront-ils preuve d'engagement en se mobilisant pour les élections ? Parmi cette mosaïque sociale, 43,73% des ménages sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 316,94 €, pèse sur une ville qui ambitionne plus de prospérité. À Saint-Georges-sur-Allier, les spécificités locales alimentent le débat démocratique.