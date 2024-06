En direct

19:47 - Les 39,05% de la Nupes scrutés La Nupes ayant éclaté, à quel parti vont s'attacher ses électeurs lors de ces nouvelles élections de 2024 ? Et surtout, combien se rassembleront vers le Nouveau Front populaire ? Le niveau est élevé : lors du premier tour des élections de l'Assemblée en 2022, à Saint-Germain-du-Bois, le binôme Nupes avait en effet réuni 39,05% des votes dans la commune, un score supérieur à son résultat national. Quelle part votera pour le Front populaire, alliant les insoumis, socialistes, écologistes, communistes et autres, et annoncé dans un combat serré avec l'alliance du centre dans les sondages lors de ces élections législatives ? A l'issue des européennes plus récemment, Raphaël Glucksmann s'est élevé à 14,19% à Saint-Germain-du-Bois. Mais on donne la gauche plus haut à l'issue du scrutin d'aujourd'hui, puisque l'union ripolinée peut virtuellement se situer à 23% cette fois, en ajoutant les résultats de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF).

18:42 - Un vote Rassemblement national majoritaire à Saint-Germain-du-Bois à 20 jours des législatives Que retenir de cette combinaison de scores ? Le Rassemblement national devrait s'afficher à 30% à Saint-Germain-du-Bois lors du premier tour de ces législatives si la tendance annoncée par les européennes du 9 juin se confirme localement. Le Rassemblement national est même crédité d'environ un tiers des suffrages dans l'Hexagone, soit quinze points de plus qu'en 2022. Une somme à ajouter aussi à son résultat dans la commune ce dimanche 30 juin ? Le pronostic est un peu facile, mais logique compte tenu de la progression du mouvement en ces lieux. Le RN a en effet déjà gagné 7 points ici, entre les européennes de 2019 et les européennes 2024.

15:31 - Saint-Germain-du-Bois dans la moyenne française concernant Bardella le 9 juin Une autre expérience dans les urnes, bien plus récente, a eu lieu dernièrement dont le verdict est aussi à observer avec précision. D'autant que ce choc est à l'origine de l'élection qui nous préoccupe désormais. Si on se penche sur le détail, 258 votants de Saint-Germain-du-Bois ont en effet choisi l'extrême droite il y a quelques jours, aux européennes. La liste, chapeautée par Jordan Bardella, attirait ainsi 34,54% des voix contre Valérie Hayer à 15,13% et Raphaël Glucksmann à 14,19%.

14:32 - Une longueur d'avance pour Marine Le Pen à Saint-Germain-du-Bois au premier tour de la présidentielle 2022 La présidentielle est sans doute la référence pour juger une tendance politique locale. Marine Le Pen a surperformé à Saint-Germain-du-Bois lors de la présidentielle avec pas moins de 31,2% des voix dès le 1er round. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon arrivaient derrière à 26,43% et 14,5% des voix. Éric Zemmour se contentait de la quatrième place avec 6,87% des voix. Avec 48,78%, la candidate du RN s'inclinait en revanche au second tour devant un Emmanuel Macron à 51,22%.

12:32 - Que peuvent enseigner les tendances des législatives 2022 pour Saint-Germain-du-Bois ? Se retourner sur le dernier scrutin législatif peut sembler une évidence au moment de cette nouvelle élection des 30 juin et 7 juillet. Il y a deux ans, lors des législatives à Saint-Germain-du-Bois, le RN arrivait à la deuxième place sur le podium, 19,67% des votants ayant choisi son binôme, contre 39,05% pour Cécile Untermaier (LFI-PS-PC-EELV) au premier tour. Au second, il avait encore échoué dans la ville, laissant de nouveau la victoire au binôme LFI-PS-PC-EELV avec 62,46%. Cécile Untermaier conservait donc son avance sur place.

11:02 - Saint-Germain-du-Bois : l'impact de la démographie locale sur les élections législatives Devant les 2 bureaux de vote dispersés à travers Saint-Germain-du-Bois, les citoyens se rassemblent pour choisir leur représentant à l'Assemblée. Avec ses 1 917 habitants, cette commune peut compter sur une certaine vigueur démographique. Ses 158 entreprises démontrent une activité entrepreneuriale florissante, alors que son tissu social comprend 555 familles, reflétant une communauté diversifiée. Dans la commune, 22% des résidents sont âgés de 0 à 29 ans, et 19,31% de plus de 75 ans, ce qui peut agir sur les orientations politiques en ce qui concerne l'instruction et la santé. Les citoyens, dont 50,19% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Au sein de cette diversité sociale, près de 61,98% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 655,65 euros pourrait devenir un défi financier pour la ville. À Saint-Germain-du-Bois, les spécificités locales alimentent le débat démocratique.

09:32 - Perspectives de l'abstention aux dernières élections législatives à Saint-Germain-du-Bois Au fil des dernières années, les 1 952 habitants de cette commune ont dévoilé leurs habitudes de vote. Début juin, à l'occasion des élections européennes, sur les 1 443 inscrits sur les listes électorales à Saint-Germain-du-Bois, 45,6% avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote, contre une abstention de 52,21% lors des européennes de 2019. Pour rappel, dans la commune, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 se chiffrait à 53,44% au premier tour et seulement 53,54% au second tour. Qu'en sera-t-il cette année à Saint-Germain-du-Bois ? En avril 2022, lors du deuxième tour de la dernière présidentielle, le taux d'abstention s'était élevé à 22,37% des inscrits sur les listes électorales de la commune, à comparer avec un taux d'abstention de 25,87% au premier tour.