Résultat des législatives à Saint-Gervais-d'Auvergne : l'élection 2024 en direct

11:02 - Saint-Gervais-d'Auvergne : analyse des facteurs socio-économiques et électoraux

Dans la ville de Saint-Gervais-d'Auvergne, une variété de facteurs démographiques et socio-économiques façonnent les résultats des élections législatives. La jeunesse et les personnes sans emploi jouent un rôle central dans le village, avec près de 28% de la population ayant de 0 à 29 ans, et un taux de chômeurs de 11,02%. Avec ses 10,47% d'agriculteurs pour 1 231 habitants, ce village est un subtil mélange d'urbanité et de ruralité. Le nombre d'allocataires de la CAF (16,25%) met en lumière la nécessité d'un suivi familial, et le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (11,58%) fait ressortir des défis de sécurité du travail. Un pourcentage de résidences secondaires de 17,6%, comme à Saint-Gervais-d'Auvergne, indique un tourisme important dans la région. Les propriétaires de résidences permanentes peuvent faire des choix électoraux différents des vacanciers.