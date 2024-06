Résultat des législatives à Saint-Hilaire-de-Lusignan : l'élection 2024 en direct

En direct

15:36 - Marine Le Pen doublait Macron et Mélenchon à Saint-Hilaire-de-Lusignan lors de la dernière présidentielle C'est certainement le choix du locataire de l'Elysée qui nous en dit le plus sur le bord politique des habitants d'une commune. Performance notable : le Rassemblement national avait obtenu au premier tour un résultat plus haut encore aux législatives il y a deux ans dans la commune que Marine Le Pen en personne lors de l'élection du locataire de l'Elysée. La candidate avait rassemblé 29,29% au premier tour sur place. Elle avait alors surpassé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, obtenant chacun 21,3% et 16,57%. Marine Le Pen avait même fini devant Emmanuel Macron au deuxième tour (avec 51,82% contre 48,18%).

12:32 - Le résultat du RN déjà déterminant ce dimanche Le résultat du scrutin législatif le plus récent semble un indicateur précieux au moment des élections qui se jouent. Les élections législatives avaient donné lieu à un très gros départ pour le Rassemblement national à Saint-Hilaire-de-Lusignan. On retrouvait en effet Sébastien Delbosq en tête au premier tour, avec 31,05% dans la cité, qui votait pour la 1ère circonscription du Lot-et-Garonne. La victoire lui était ensuite promise au second tour dans le secteur, avec 53,03%, devant le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 46,97%.

11:02 - Saint-Hilaire-de-Lusignan : démographie et socio-économie impactent les législatives Comment la population de Saint-Hilaire-de-Lusignan peut-elle impacter les résultats des législatives ? Avec une densité de population de 89 hab/km² et 46,12% de population active, peut-on s'attendre à un fort engagement électoral ? Le taux de chômage à 7,77% peut avoir un effet sur les espoirs des habitants en matière de politiques sur l'emploi. Le taux de foyers ne disposant d'aucune voiture (15,91%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut impacter les 677 votants sur des questions de mobilité et d'aménagement routier. Le nombre de familles monoparentales (7,46%) met en lumière des impératifs de soutien familial, et le taux de salariés en contrat à durée déterminée (7,36%) fait ressortir des enjeux de sécurité du travail. Les données sur l'instruction à Saint-Hilaire-de-Lusignan mettent en exergue une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 18,58% des résidents ont obtenu seulement le bac par exemple. Ces statistiques, associées aux données sur les revenus, invitent à une analyse plus fine des facteurs influençant les parcours éducatifs et professionnels des individus.

09:32 - Pourcentage de participation aux élections : le cas de Saint-Hilaire-de-Lusignan À Saint-Hilaire-de-Lusignan (47450), l'une des grandes inconnues de ce scrutin législatif sera indiscutablement l'étendue de l'abstention. Pour rappel, dans la commune, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 représentait 46,61% au premier tour et seulement 47,75% au deuxième tour. Pour rappel, au niveau national, le taux d'abstention aux législatives 2022 représentait 52,5% au premier tour et 53,8% au deuxième tour, plus qu'en 2017. Il y a 2 ans, au deuxième tour de la dernière présidentielle, sur les 1 266 personnes en âge de voter au sein de la commune, 19,12% avaient boudé les urnes, contre un taux d'abstention de 17,85% au premier tour.