Résultat des législatives à Saint-Jean-de-Braye : premiers chiffres de l'élection 2024

C'est certainement l'élection du chef de l'Etat qui est l'indicateur le plus précis sur l'inclinaison des habitants d'une commune. Ce sont Emmanuel Macron avec 30,01% et Jean-Luc Mélenchon avec 24,96% qui avaient fini en tête du premier tour de l'élection du chef de l'Etat à Saint-Jean-de-Braye. Celle qui atteignait pour la deuxième fois le second tour au niveau national ne finissait ici qu'avec 19,06% des voix. C'est finalement Emmanuel Macron qui s'imposera avec 66,51% contre 33,49% pour Le Pen au deuxième tour dans la localité.

11:02 - Saint-Jean-de-Braye : démographie et socio-économie impactent les législatives

La structure démographique et socio-économique de Saint-Jean-de-Braye définit les préoccupations et les intérêts des habitants, influant ainsi sur les résultats des législatives. Avec 46,4% de population active et une densité de population de 1468 hab/km², la participation électorale sera-t-elle plus dynamique ? Le taux de chômage à 13,17% peut agir sur les espérances des électeurs en matière de politiques sur l'emploi. Le pourcentage de ménages possédant au moins une voiture (80,27%) montre l'importance des questions de transport et d'infrastructure dans les préoccupations des 6 279 citoyens possédant une carte électorale. De surcroît, la présence d'une population immigrée de 13,43% et d'une population étrangère de 9,91% fait ressortir les défis des politiques migratoires et d'intégration dans le pays. Les chiffres sur l'éducation à Saint-Jean-de-Braye mettent en exergue des disparités notables en termes de niveaux d'instruction, avec 18,13% des résidents ayant obtenu seulement le baccalauréat par exemple, ce qui met en lumière la nécessité d'une réflexion approfondie sur les politiques éducatives et d'emploi du pays.