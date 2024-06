Résultat des législatives à Saint-Jean-des-Champs : l'élection 2024 en direct

En direct

15:36 - Emmanuel Macron en tête à Saint-Jean-des-Champs au premier tour de la présidentielle 2022 L'élection du président de la République est sans doute la référence pour juger une préférence politique locale. Marine Le Pen avait été reléguée en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 dans la ville avec 25,43% contre 32,84% pour Emmanuel Macron. Les troisième et quatrième places étaient pour Jean-Luc Mélenchon et Yannick Jadot, avec 16,65% et 5,13% des voix. Et la candidate du RN s'inclinait face au président sortant au second tour, avec 41,18% contre 58,82%.

12:32 - Des élections législatives qui avaient souri au clan macroniste la dernière fois Le résultat du scrutin législatif le plus récent semble un élément précieux au moment de l'élection du jour. Les élections législatives 2022 à Saint-Jean-des-Champs ne bénéficieront pas, au premier tour, au RN, qui récoltera 18,38% dans la commune, qui votait pour la 2ème circonscription de la Manche, alors que les candidats Ensemble ! - Majorité présidentielle cumuleront 41,98% des voix. Ce ne sera pas mieux au second tour, le mouvement étant toujours incapable d'inquiéter le gagnant et laissant la place à Bertrand Sorre (Ensemble !) pour la première position localement.

11:02 - Les défis socio-économiques de Saint-Jean-des-Champs et leurs implications électorales Aujourd'hui, les urnes se sont ouvertes pour les élections législatives à Saint-Jean-des-Champs comme dans toute la France. Avec une population de 1 496 habitants répartis dans 729 logements, cette ville présente une densité de 71 hab par km². Avec 71 entreprises, Saint-Jean-des-Champs offre un environnement fertile pour l'innovation et l'entrepreneuriat. Le pourcentage de ménages ne détenant aucune voiture (18,93%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut influencer les électeurs sur des problématiques de transport et d'aménagement routier. Les habitants, dont 40,91% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Dans cette mosaïque sociale, 39,53% des ménages se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 1012,24 €, accable une commune qui aspire à plus de prospérité. À Saint-Jean-des-Champs, les enjeux locaux se mêlent aux objectifs français.

09:32 - Les élections législatives sont lancées à Saint-Jean-des-Champs : scrutin en cours Au cours des dernières années, les 1 543 habitants de cette ville ont révélé leurs préférences de vote. A l'occasion des élections européennes de début juin, le pourcentage de participation atteignait 55,17% des inscrits sur les listes électorales de Saint-Jean-des-Champs, contre une participation de 52,79% pour le scrutin de 2019. Pour rappel, dans la ville, le taux de participation aux élections législatives 2022 représentait 52,25% au premier tour et seulement 47,75% au deuxième tour. Peut-on pronostiquer la participation pour les législatives 2024 à Saint-Jean-des-Champs ? En comparaison, à l'échelle de la France, le pourcentage de participation aux législatives 2022 s'élevait à 47,51% au premier tour et seulement 46,23% au deuxième tour, moins qu'en 2017.