19:51 - À Saint-Julien-les-Villas, quels reports de voix à gauche aux européennes ? L'union des partis de gauche aux dernières législatives étant déjà morte, qu'adviendra-t-il de électeurs au cours de ces nouvelles élections de 2024 ? Combien en récupérera le Nouveau Front populaire ? Bien malin qui se risquerait à répondre en ce moment même. La réserve de voix semble conséquente : lors du premier tour des élections des députés en 2022, à Saint-Julien-les-Villas, le binôme Nupes avait en effet enregistré 19,54% des votes dans la localité. Une somme à comparer avec les 22% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. La liste Glucksmann a plus récemment glané 10,06% à Saint-Julien-les-Villas pour le tour unique des européennes. Reste que dans la localité, il faudra aussi prendre en compte les 6,64% de Manon Aubry (La France insoumise), les 3,7% de Marie Toussaint (EELV) et les 2,58% de Léon Deffontaine (PC). Autrement dit un total de 21% cette fois.

18:42 - L'époustouflante progression du RN à Saint-Julien-les-Villas en 5 ans Difficile de mettre en perspective cette avalanche de chiffres. Mais des indices se dégagent… L'évolution du RN, qui se chiffre déjà à 10 points à Saint-Julien-les-Villas entre son résultat des européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le mouvement lepéniste semble en effet être monté plus vite au niveau local qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt huit points de plus il y a trois semaines qu'en 2019. En extrapolant, on peut conclure que le RN sera tout proche des 30% voire plus ici ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - 38,35% pour le RN à Saint-Julien-les-Villas il y a trois semaines Ce qu'ont dit les dernières élections il y a quelques jours reste autrement plus marquant. Si on rentre dans le détail en effet, la liste Rassemblement national, chapeautée par Jordan Bardella, s'est imposée aux élections européennes 2024 à Saint-Julien-les-Villas. Ladite liste a glané 38,35% des voix, soit 953 voix dans la ville, face à Valérie Hayer à 14,69% et Raphaël Glucksmann à 10,06%.

14:32 - Quels ont été les résultats finaux de l'élection présidentielle à Saint-Julien-les-Villas en 2022 ? La typologie politique des habitants d'une ville transparait sans doute le plus visiblement dans les résultats de l'élection de celui qui va présider la France. C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en tête à Saint-Julien-les-Villas lors du premier tour de la présidentielle avec 28,77%, battant Marine Le Pen. La fille de Jean-Marie Le Pen obtenait 27,27%. Saint-Julien-les-Villas n'avait qu'une troisième et une quatrième place à offrir à Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour, avec respectivement 17,54% et 7,81% des voix. Et Marine Le Pen échouait aussi au second tour, avec 44,71% contre 55,29%.

12:32 - Les résultats de la dernière législative sont-ils révélateurs de l'élection de 2024 à Saint-Julien-les-Villas ? Le poids des bulletins dans l'urne pour le Rassemblement national sera très commenté pour ces élections législatives, à l'échelle locale, comme au niveau national. Il y a deux ans, lors des législatives à Saint-Julien-les-Villas, le RN arrivait à la deuxième place, 24,93% des votants ayant choisi de faire confiance à son binôme, contre 26,94% pour Valérie Bazin-Malgras (Les Républicains) au premier tour. Au tour suivant, il avait encore échoué dans la localité, laissant de nouveau la victoire au binôme Les Républicains (61,07%). Valérie Bazin-Malgras s'imposait donc définitivement sur place.

11:02 - Saint-Julien-les-Villas : démographie, élections et stratégies politiques Au cœur de la campagne électorale législative, Saint-Julien-les-Villas est perçue comme une commune dynamique et active. Avec ses 6 745 habitants, cette ville se présente comme un symbole d'ouverture. La pluralité socio-économique s'observe dans ses 405 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 4 027 foyers fiscaux. Dans la ville, 32% des résidents sont âgés de 29 ans et moins, et 28,64% de 60 ans et plus, ce qui pourrait avoir un effet sur les priorités politiques, notamment en ce qui concerne l'éducation et la santé. Avec 275 résidents étrangers, Saint-Julien-les-Villas est un exemple de son ouverture au monde. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 28 244 euros/an, la ville affiche un pourcentage de chômeurs de 15,41%, annonçant une situation économique instable. Saint-Julien-les-Villas manifeste la vitalité et les valeurs d'un pays en mouvement.

09:32 - Taux de participation aux dernières législatives à Saint-Julien-les-Villas : les chiffres clés À Saint-Julien-les-Villas (10800), l'une des grandes inconnues des législatives sera indéniablement la participation. Il y a 2 ans, au premier tour de la dernière présidentielle, parmi les 4 996 personnes en âge de voter au sein de l'agglomération, 26,38% avaient refusé de se rendre dans l'isoloir, contre un taux d'abstention de 27,58% au second tour. En comparaison, dans l'agglomération, l'abstention aux élections législatives 2022 représentait 54,53% au premier tour. Au second tour, 56,65% des électeurs ne se sont pas déplacés. Qu'en sera-t-il pour les élections législatives à Saint-Julien-les-Villas ? La baisse du pouvoir d'achat, combinée avec les craintes provoquées par la guerre en Ukraine, sont de nature à avoir un impact sur les décisions que prendront les citoyens de Saint-Julien-les-Villas.