L'union des partis de gauche aux dernières législatives étant déjà morte, que choisiront ses électeurs au cours de ces nouvelles élections de 2024 ? Quelle part votera pour le Front populaire ? Donner une estimation n'est pas sans risque. La liste Place-Publique emmenée par Raphaël Glucksmann et soutenue par le PS avait cumulé 7,33% à Saint-Just début juin. Mais le verdict pour la gauche est évidemment dépendant cette fois aussi des suffrages accordés à Manon Aubry (5,21%), l'écologiste Marie Toussaint (3,08%) et enfin ceux de Léon Deffontaine (0,81%) le 9 juin. En d'autres termes, un cumul tournant autour des 15% sur place. A l'issue du premier round des législatives, pour rappel, la candidature Nupes avait par ailleurs enregistré aussi 15,37% des votes dans la localité.

Que peut-on conclure de cette masse de statistiques ? Ce sont déjà 13 points qui ont ainsi été arrachés par le RN au niveau de la commune entre sa part de voix des européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Une paille. On ne peut donc pas exclure que le RN puisse dépasser les 40% ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

14:32 - Marine Le Pen en tête à Saint-Just lors de l'élection présidentielle

L'élection du président de la République est sans doute la meilleure loupe pour jauger une tendance politique locale. L'élection suprême avait clairement tourné à l'avantage de Marine Le Pen il y a deux ans dans la cité. Marine Le Pen glanait 35,05% au premier tour. Derrière, Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon arrivaient respectivement à 23,97% et 13,62% des voix. Il n'y avait qu'une quatrième place enfin pour Éric Zemmour, avec seulement 9,46% des suffrages. Au second tour, face à Emmanuel Macron, la candidate du RN s'était aussi imposée avec 56,66%.