Résultat des législatives à Saint-Just-Sauvage : l'élection 2024 en direct

Marine Le Pen avait engrangé les votes à Saint-Just-Sauvage à l'issue de la dernière élection présidentielle avec un nombre de votes correspondant à 42,07% au premier tour. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon arrivaient derrière à 15,13% et 12,67% des voix. Éric Zemmour se contentait de la quatrième place avec 10,7% des voix pour sa part. Au second tour de cette présidentielle, c'est de nouveau Marine Le Pen qui gagnait à Saint-Just-Sauvage avec 68,93%, devant Emmanuel Macron à 31,07%.

11:02 - Impact des caractéristiques démographiques sur le paysage politique de Saint-Just-Sauvage

La composition démographique et la situation socio-économique de Saint-Just-Sauvage déterminent les intérêts et les préoccupations des habitants, et donc leur impact sur les élections législatives. Avec un pourcentage de chômeurs de 12,39% et une densité de population de 85 hab par km², les problématiques relatives à l'emploi et à l'habitat sont au premier plan des inquiétudes des électeurs. Le taux de familles ne détenant aucune voiture (20,0%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 540 électeurs sur des problématiques de transport et d'environnement. Le nombre de familles monoparentales (11,14%) met en lumière des impératifs de soutien familial, et le taux de salariés en CDD (6,79%) indique des enjeux de stabilité de l'emploi. Les données sur l'éducation à Saint-Just-Sauvage mettent en exergue une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 14,67% des habitants ont obtenu seulement le baccalauréat par exemple. Ces statistiques, associées aux données sur les revenus, invitent à une analyse plus fine des facteurs influençant les parcours éducatifs et professionnels des individus.