En direct

19:47 - Un vote de gauche estimé entre 22% et 25% à Saint-Léger-des-Vignes pour ces législatives La Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui fait déjà partie du passé, va-t-elle voir son résultat se transférer automatiquement vers le Nouveau Front populaire lors des élections de 2024 ? La liste PS-Place publique emmenée par Glucksmann avait glané 16,23% à Saint-Léger-des-Vignes pour ces élections continentales. Mais le niveau de la gauche est évidemment dépendant cette fois aussi des électeurs de Manon Aubry, Marie Toussaint ou encore Léon Deffontaine le 9 juin. En d'autres termes, une somme tournant autour des 25% sur place. A l'occasion du premier tour des élections législatives, pour rappel, la candidature Nupes avait par ailleurs enregistré 22,95% des bulletins dans la commune.

18:42 - L'extrême droite a vivement séduit à Saint-Léger-des-Vignes Que déduire des résultats des dernières élections ? Ce sont déjà 12 points qui ont ainsi été récupérés par le RN au niveau local entre sa part de votes des européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Une avancée notable. On peut donc juger possible (certes imprudemment) que le RN puisse atteindre voire dépasser les 36% ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - 43,77% pour la liste Rassemblement national à Saint-Léger-des-Vignes le 9 juin dernier Le résultat des dernières élections le 9 juin résonne sans doute encore plus fort dans les mémoires. Si on rentre dans le détail en effet, la liste Rassemblement national, emmenée par Jordan Bardella, est arrivée en tête des européennes 2024 à Saint-Léger-des-Vignes. Ladite liste glanait 43,77% des votes, soit 302 voix dans la ville, devant Raphaël Glucksmann à 16,23% et Valérie Hayer à 11,45%.

14:32 - 32,42% pour Marine Le Pen lors de la présidentielle 2022 à Saint-Léger-des-Vignes Le choix de celui qui va présider la France est probablement la principale clé pour tenter de dégager une préférence politique locale. Marine Le Pen avait particulièrement frappé les esprits à Saint-Léger-des-Vignes pendant l'élection présidentielle avec un nombre de votes correspondant à 32,42% au premier round. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon arrivaient derrière à 23,71% et 19,1% des voix. Il n'y avait qu'une quatrième place enfin pour Éric Zemmour, avec 6,93% des suffrages pour sa part. La patronne du RN s'imposait finalement au 2e round dans la commune avec 54,52%, devant Emmanuel Macron à 45,48%.

12:32 - La majorité en tête au premier tour des législatives il y a deux ans à Saint-Léger-des-Vignes Le nombre de bulletins glanés par le RN sera le grand sujet localement pour cette élection du Parlement 2024. Il y a deux ans, lors des législatives à Saint-Léger-des-Vignes, le RN arrivait à la deuxième place, 28,17% des habitants passés par les urnes étant convaincus par son binôme, contre 35,17% pour Patrice Perrot (Ensemble ! - Majorité présidentielle) au premier tour. Au deuxième, il avait encore échoué dans la ville, laissant de nouveau la victoire au binôme Ensemble ! - Majorité présidentielle (40,44%). Patrice Perrot s'imposait donc finalement sur place.

11:02 - Saint-Léger-des-Vignes : analyse des facteurs socio-économiques et électoraux Dans la ville de Saint-Léger-des-Vignes, les habitants exercent-ils une influence sur les résultats des élections législatives ? Avec un pourcentage de demandeurs d'emploi de 10,1% et une densité de population de 209 habitants par km², les problématiques relatives au chômage et au logement sont des sujets majeurs. Un salaire moyen mensuel net de 1811,14 euros par mois montre l'importance des problématiques sur la répartition des richesses dans les préoccupations des 685 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre de familles monoparentales (19,03%) met en évidence la nécessité d'un suivi familial, et le taux de salariés en contrat à durée déterminée (8,21%) indique des enjeux de sécurité du travail. Les données sur l'instruction à Saint-Léger-des-Vignes mettent en exergue des niveaux variés de qualifications, avec 30,84% des habitants sans diplôme, cela peut avoir un impact sur le taux de participation dans la commune.

09:32 - Quelles prévisions pour la participation aux élections législatives à Saint-Léger-des-Vignes ? L'étude des résultats des rendez-vous électoraux antérieurs est l'occasion de cerner un peu mieux le vote des électeurs de cette localité. Début juin, au moment des européennes, 48,57% des inscrits sur les listes électorales de Saint-Léger-des-Vignes (Nièvre) avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote, à comparer avec un taux d'abstention de 46,32% il y a 5 ans. Pour mémoire, dans la localité, le taux d'abstention aux législatives 2022 représentait 49,89% au premier tour. Au second tour, 49,09% des électeurs n'ont pas exercé leur droit de vote. Peut-on pronostiquer l'abstention pour les législatives à Saint-Léger-des-Vignes ? Il y a deux ans, lors du premier tour de la dernière élection présidentielle, sur les 1 372 personnes en âge de voter dans la localité, 27,77% avaient refusé de se rendre aux urnes, à comparer avec une abstention de 27,97% au deuxième tour.