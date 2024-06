Résultat des législatives à Saint-Lô : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:52 - Sur quel candidat vont converger les 28,4% de la Nupes à Saint-Lô ? La Nupes, qui a fait long feu malgré la surprise qu'elle avait créée lors des dernières élections législatives, va-t-elle voir son score se transférer automatiquement vers la nouvelle alliance à gauche lors de ces nouvelles élections ? La liste PS-Place publique menée par Raphaël Glucksmann avait atteint 18,81% à Saint-Lô début juin. Reste que dans la commune, il faudra aussi tenir compte des 6,94% de la liste de Manon Aubry (LFI), les 5,96% de Marie Toussaint (EELV) et les 2,63% de Léon Deffontaine (PC). Soit une somme tournant autour des 31% sur place. Le niveau est élevé : lors du premier tour des élections de l'Assemblée, en 2022 à Saint-Lô, le binôme Nupes avait par ailleurs accumulé 28,4% des votes dans la localité, soit plus que son score national. Combien récupérera le Nouveau Front populaire, alliant les insoumis, socialistes, écologistes, communistes et autres, et annoncé dans un combat serré avec l'alliance du centre dans les intentions de vote lors de ces élections législatives ?

18:42 - Jusqu'où ira le Rassemblement national lors des législatives à Saint-Lô ? Que peut-on déduire de cette masse de statistiques ? La progression du RN semble déjà puissante à Saint-Lô entre le score de Jordan Bardella en 2019 (17,94%) et celui qu'il a obtenu le 9 juin dernier aux européennes (24,73%), de l'ordre de 7 points. Mais l'évolution s'annonce plus importante encore aux législatives 2024, les sondages offrant plutôt au RN une progression d'environ 15 points par rapport aux législatives 2022 dans l'ensemble du pays, bien plus que les 18,68% de l'époque. Le RN pourrait ainsi se trouver à 19% localement ce 30 juin, si la dynamique était la même que pour les élections européennes, voire bien plus encore selon la dynamique sondagière.

15:31 - Il y a trois semaines, la piqure de rappel du RN à Saint-Lô Le résultat des dernières élections il y a quelques jours reste autrement plus marquant. Le 9 juin en effet, à Saint-Lô, la liste du RN, chapeautée par Jordan Bardella, s'est imposée, récoltant 24,73% des votes contre Valérie Hayer à 21,18% et Raphaël Glucksmann à 18,81%. Ce sont ainsi 1535 votants qui ont été séduits par le RN dans la cité.

14:32 - 35,09% pour Emmanuel Macron au premier tour de l'élection présidentielle à Saint-Lô C'est sans doute la présidentielle qui est l'indice le plus révélateur concernant l'inclinaison des habitants d'une commune. Marine Le Pen n'aurait pas été qualifiée au second tour en tenant compte des seuls résultats dans la commune au 1er tour de la présidentielle 2022 tombant à 19,34% contre 35,09% pour Emmanuel Macron et 19,88% pour Jean-Luc Mélenchon. Le second tour ne sourira pas plus à Marine Le Pen, Emmanuel Macron l'emportant avec 67,62% contre 32,38% pour Le Pen.

12:32 - Les chiffres de la dernière législative peuvent-ils avoir un sens pour l'élection de 2024 à Saint-Lô ? A l'échelle locale, le résultat de la formation dirigée par Jordan Bardella aux législatives sera très instructif. Le RN ratait complètement la première marche à Saint-Lô en 2022, lors des élections législatives, avec 11,53% au premier tour, contre 32,57% pour Philippe Gosselin (Les Républicains), Saint-Lô faisant partie de la 1ère circonscription de la Manche. Il en ira de même au second tour, le parti laissant également le binôme Les Républicains l'emporter.

11:02 - Saint-Lô : législatives et dynamiques démographiques Les caractéristiques démographiques et socio-économiques de Saint-Lô montrent des tendances évidentes susceptibles d'influencer les résultats des législatives. Avec une densité de population de 832 habitants/km² et 43,52% de population active, la participation électorale sera-t-elle plus dynamique ? Le pourcentage de demandeurs d'emploi à 14,46% pourrait avoir un effet sur les inquiétudes des électeurs en ce qui concerne les directives sur l'emploi. Un revenu moyen par foyer fiscal de 22 331 euros par an montre l'importance des problématiques sur la qualité de vie dans les préoccupations des 6 038 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre de bénéficiaires du RSA (3,39%) révèle la nécessité d'un accompagnement social, tandis que le taux de salariés en CDD (12,06%) indique des enjeux de stabilité de l'emploi. Les données sur l'instruction à Saint-Lô mettent en avant une diversité de qualifications, avec 14,68% des résidents titulaires du seul bac. Ces statistiques, associées aux données sur les revenus, invitent à une analyse plus fine des facteurs influençant les parcours éducatifs et professionnels des individus.

09:32 - Les élections législatives à Saint-Lô sont lancées L'observation des précédentes consultations démocratiques est l'occasion de comprendre le vote des habitants de cette agglomération. Début juin, au moment des européennes, le pourcentage d'abstention s'était hissé à 48,33% des inscrits sur les listes électorales de Saint-Lô. L'abstention était de 49,99% il y a cinq ans. Pour mémoire, dans l'agglomération, l'abstention aux législatives 2022 atteignait 54,45% au premier tour. Au deuxième tour, 55,16% des citoyens ne se sont pas déplacés. Peut-on pronostiquer l'abstention cette année à Saint-Lô ? Pour mémoire, au niveau de la France, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 52% au premier tour et 54% au deuxième tour, c'était presque un record.