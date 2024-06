Résultat des législatives à Saint-Malo : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:53 - Le Front populaire va-t-il profiter du vote Nupes à Saint-Malo ? La Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui n'est plus qu'un souvenir, va-t-elle voir son score aller directement vers la nouvelle coalition de gauche lors de ces nouvelles élections ? La liste Glucksmann, soutenue par le PS, avait terminé à 19,78% à Saint-Malo pour ce tour unique des européennes. Mais la gauche pourrait faire plus à l'issue du scrutin du jour, puisque l'union relookée s'élève virtuellement à 32% cette fois, en additionnant les suffrages de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF). La manne s'avère importante : lors du premier tour des élections de l'Assemblée il y a deux ans, à Saint-Malo, le binôme Nupes avait par ailleurs enregistré 22,69% des votes dans la localité. Une percée à affiner enfin avec les 27% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (18,42% pour Jean-Luc Mélenchon, 6,77% pour Yannick Jadot, 2,18% pour Fabien Roussel et 1,91% pour Anne Hidalgo).

18:42 - Les performances du Rassemblement national à Saint-Malo avant les législatives Difficile de se faire une idée précise des prochaines élections après cette combinaison hétéroclite de scores. Mais des indices émergent… La progression du RN est déjà forte à Saint-Malo entre le score de Jordan Bardella en 2019 (15,23%) et celui qu'il a obtenu le 9 juin dernier aux européennes (21,67%), de l'ordre de 6 points. Mais celle-ci devrait être plus importante encore aux législatives 2024, les intentions de vote offrant plutôt au RN une progression d'environ quinze points en comparaison des législatives 2022 en France, très loin des 18,68% de l'époque. Le RN pourrait ainsi se trouver à 17% localement ce 30 juin, si la dynamique était la même que pour les élections européennes, voire bien plus encore selon la dynamique sondagière.

15:31 - Un cas particulier pour Saint-Malo lors des élections européennes Les résultats de ce 30 juin au soir pourraient encore plus s'approcher de l'équilibre établi le 9 juin dernier, lors du choix des députés européens. À Saint-Malo, les récentes européennes ont offert la première place à la liste de Valérie Hayer en effet avec 21,71% des bulletins exprimés. Elle était suivie de la liste de Jordan Bardella avec 21,67%. En troisième position se trouvait Raphaël Glucksmann avec 19,78%.

14:32 - Avantage Emmanuel Macron à Saint-Malo au premier tour de la présidentielle 2022 Le choix du locataire de l'Elysée est sans doute la meilleure loupe pour estimer une tendance politique locale. On remarque que le RN avait récolté au premier tour une meilleure marque aux législatives il y a deux ans à Saint-Malo que Marine Le Pen en personne lors de l'élection du chef de l'Etat. Celle-ci avait accumulé 15,79% au premier tour sur place. Dans l'ordre, on trouvait malgré tout Emmanuel Macron en tête avec 37,11%, suivi donc de Jean-Luc Mélenchon avec 18,42% et Marine Le Pen avec 15,79%. La candidate du RN avait finalement échoué derrière Emmanuel Macron au second tour (avec 28,67% contre 71,33%).

12:32 - La majorité s'en sortait bien au premier tour des législatives il y a deux ans à Saint-Malo La fraction d'électeurs de la formation politique de Jordan Bardella ce soir sera un enjeu à l'échelle locale pour ces élections de l'Assemblée nationale 2024. Les élections législatives 2022 à Saint-Malo ne bénéficieront pas, au premier tour, au RN, qui récoltera 9,4% dans la commune, qui faisait partie de la 7ème circonscription d'Ille-et-Vilaine, alors que les candidats Ensemble ! Rassembleront 29,91% des voix. Au second tour, le RN échouait également, laissant cette fois la victoire locale aux concurrents étiquetés Les Républicains (50,70% contre 49,30% pour le RN). C'est en revanche Jean-Luc Bourgeaux (Les Républicains) qui coiffait tout le monde au poteau cette fois.

11:02 - Saint-Malo : législatives et dynamiques démographiques A la mi-journée des législatives, Saint-Malo fourmille de diversité et d'activités. Avec ses 47 323 habitants, cette ville cosmopolite reflète la richesse culturelle de la France contemporaine. La variété socio-économique s'observe dans ses 4 608 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 32 805 foyers fiscaux. Le taux de foyers ne disposant d'aucune voiture (45,46%) montre une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut influencer les électeurs sur des problématiques de transport et d'environnement. La population étrangère de 971 personnes favorise une richesse culturelle appréciable. Dans cette mosaïque sociale, près de 54,53% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 1199,09 € pourrait devenir une entrave à plus de prospérité. En conclusion, à Saint-Malo, les enjeux locaux alimentent le débat démocratique.

09:32 - Les législatives démarrent à Saint-Malo : quel sera le taux d'abstention ? Comment ont voté le plus souvent les citoyens de cette agglomération lors des derniers scrutins électoraux ? Pendant les élections européennes de début juin, le taux de participation s'élevait à 55,81% au sein de Saint-Malo (Ille-et-Vilaine). La participation était de 54,94% pour le scrutin européen de 2019. Pour rappel, dans l'agglomération, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 représentait 51,68% au premier tour. Au deuxième tour, 47,98% des votants ont exercé leur droit de vote. Pour rappel, au niveau national, le pourcentage de participation aux législatives 2022 s'élevait à 47,51% au premier tour et seulement 46,23% au deuxième tour, presque un record pour des élections législatives.