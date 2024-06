Résultat des législatives à Saint-Martin-de-Boscherville : l'élection 2024 en direct

Se retourner sur le tout dernier test électoral semble d'autant plus pertinent au moment de se préparer au scrutin des législatives, le résultat des élections du 9 juin dernier étant marquant. 21,96% des voix se sont en effet portées vers la liste RN de Jordan Bardella il y a quelques jours, aux élections européennes à Saint-Martin-de-Boscherville, face à Valérie Hayer à 20,17% et Raphaël Glucksmann à 15,99%. Le mouvement eurosceptique s'est imposé avec 184 votants de Saint-Martin-de-Boscherville.

Avec 14,63%, c'est un trop faible score qu'avait obtenu Marine Le Pen à Saint-Martin-de-Boscherville au premier tour de l'élection du président de la République il y a deux ans. La candidate était surclassée par Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon à 43,31% et 15,98% des suffrages. Au second tour, Emmanuel Macron l'emportait avec 73,52% devant Marine Le Pen (26,48%).

11:02 - Élections législatives à Saint-Martin-de-Boscherville : impact de la démographie et de l'économie locale

Aujourd'hui, les bureaux de vote se sont ouverts pour les élections législatives à Saint-Martin-de-Boscherville comme dans tout l'Hexagone. Avec ses 38,44% de cadres pour 1 541 habitants, cette ville possède une certaine vigueur économique. Avec 117 entreprises, Saint-Martin-de-Boscherville est un lieu propice à l'essor de l'innovation et l'entrepreneuriat. Dans la ville, 30% des résidents sont âgés de moins de 30 ans, et 9,57% de plus de 75 ans, ce qui peut avoir un effet sur les priorités politiques, notamment en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. Les habitants, dont 35,33% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Au sein de cette mosaïque sociale, 44,38% des familles sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 773,98 €, accable une commune qui aspire à plus de prospérité. Saint-Martin-de-Boscherville manifeste la vitalité et les valeurs d'un pays en mutation.