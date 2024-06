En direct

19:41 - Le résultat de la coalition de gauche aux législatives 2022 à Saint-Martin-de-Nigelles scruté La répartition des voix de gauche est aussi à jauger lors de ces élections législatives, avec comme inconnue la décision de ceux qui avaient voté pour la Nouvelle union populaire et sociale (Nupes), décisive lors des dernières législatives, mais qui n'existe plus aujourd'hui. Le Front populaire, qui manque toujours d'une figure tutélaire, avance sans garantie. Aux élections européennes, Raphaël Glucksmann a glané 14,85% à Saint-Martin-de-Nigelles. Reste que dans la ville, il faudra aussi avoir un œil sur les 6,58% de Manon Aubry (LFI), les 5,6% de Marie Toussaint (EELV) et les 1,26% de Léon Deffontaine (PCF). Soit un cumul tournant autour des 26% sur place. Lors du premier tour des élections de l'Assemblée en 2022, à Saint-Martin-de-Nigelles, le binôme Nupes avait par ailleurs cumulé également 26,62% des votes dans la commune. Une somme à compléter enfin avec les 25% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo.

18:42 - Une progression impressionnante de l'extrême droite à Saint-Martin-de-Nigelles Difficile d'y voir clair dans toutes ces données. Mais quelques grandes directions se dégagent… L'évolution du RN, qui s'élève déjà à 12 points à Saint-Martin-de-Nigelles entre sa part de voix des européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le parti de Marine Le Pen semble en effet avoir progressé plus rapidement à l'échelle de la commune qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt huit points de plus il y a trois semaines qu'en 2019. En extrapolant, on peut donc conclure que le RN sera à environ 20% ici ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Saint-Martin-de-Nigelles dans la moyenne nationale concernant Bardella il y a trois semaines Se retourner sur le tout dernier test électoral peut sembler plus évident encore, au moment de se familiariser avec le scrutin de ce dimanche 30 juin. Car le résultat des élections il y a quelques jours est très parlant. Si on se penche sur les détails en effet, la liste RN, chapeautée par Jordan Bardella, a dominé les européennes à Saint-Martin-de-Nigelles. Le mouvement enregistrait 30,81% des votes, soit 220 voix, face à Valérie Hayer à 16,95% et Raphaël Glucksmann à 14,85%.

14:32 - Saint-Martin-de-Nigelles avait voté Macron au premier tour de l'élection présidentielle La préférence des habitants d'une ville émerge bien souvent le plus dans les résultats de l'élection de celui qui va présider la France. Avec 19,62%, c'est un trop petit résultat qu'avait enregistré Marine Le Pen à Saint-Martin-de-Nigelles au premier tour de l'élection présidentielle il y a deux ans. La patronne du RN était dépassée par Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon à respectivement 34,57% et 19,94% des votes. Et Marine Le Pen ne créait pas la surprise au second tour avec 35,77% contre 64,23%.

12:32 - La majorité s'en sortait bien au premier tour des dernières législatives à Saint-Martin-de-Nigelles Le résultat obtenu par la formation incarnée par Jordan Bardella au premier tour sera l'enseignement majeur localement pour cette élection 2024. Le RN avait été distancé au premier tour des législatives 2022 à Saint-Martin-de-Nigelles, comptant 12,77%des suffrages, alors que les candidats Ensemble ! Obtiendront 41,38% des voix. Au second tour, le RN échouait également, laissant encore la première place aux concurrents portant l'étiquette Ensemble ! (60,39% contre 39,61% pour le RN). Guillaume Kasbarian remportait donc cette élection sur place.

11:02 - Analyse socio-économique de Saint-Martin-de-Nigelles : perspectives électorales Devant le bureau de vote de Saint-Martin-de-Nigelles, les citoyens se réunissent pour exercer leur droit. Avec une population de 1 575 habitants répartis dans 693 logements, cette commune présente une densité de 127 habitants par km². Avec 80 entreprises, Saint-Martin-de-Nigelles est un lieu propice à l'essor de l'innovation et l'entrepreneuriat. Dans la commune, 31% de la population est âgée de moins de 30 ans, et 23,45% ont plus de 60 ans, ce qui peut avoir un effet sur les orientations des directives en ce qui concerne l'éducation et la santé. Les électeurs, dont 31,42% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Parmi cette diversité sociale, 46,32% des familles se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 505,80 €, accable une ville qui vise plus de prospérité. Saint-Martin-de-Nigelles incarne la vivacité et les valeurs d'un pays en constante évolution.

09:32 - Coup d'envoi des législatives à Saint-Martin-de-Nigelles : l'abstention en question Au cours des dernières années, les 1 620 habitants de cette localité ont révélé leurs préférences de vote. Il y a quelques semaines, pendant les précédentes élections européennes, 43,1% des personnes en capacité de participer à une élection à Saint-Martin-de-Nigelles avaient boudé les urnes. Le taux d'abstention était de 42,04% en 2019. Pour mémoire, dans la localité, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 atteignait 47,07% au premier tour. Au deuxième tour, 47,47% des électeurs n'ont pas exercé leur droit de vote. Qu'en sera-t-il pour les élections législatives à Saint-Martin-de-Nigelles ? A l’échelle de toute la France, la participation était déjà un sujet central en juin 2022. Elle représentait 18,4% le midi et seulement 39,4% à 17 h pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017.