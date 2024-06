Résultat des législatives à Saint-Martin-du-Vivier : l'élection 2024 en direct

En direct

17:23 - Saint-Martin-du-Vivier fait exception lors des élections de juin Les résultats de ces législatives seront peut-être comparables avec le choix des électeurs établi le 9 juin dernier. C'est Valérie Hayer qui l'a en effet emporté à Saint-Martin-du-Vivier lors des élections européennes 2024 à Saint-Martin-du-Vivier, avec 25,1% des voix. La liste surpassait alors celle de Jordan Bardella avec 20,83% dans la ville. Raphaël Glucksmann finissait troisième, avec 15,02%.

14:32 - 43,03% pour Emmanuel Macron lors de l'élection présidentielle à Saint-Martin-du-Vivier L'inclinaison des habitants d'une commune se reflète bien souvent le plus visiblement dans les choix faits lors de l'élection du chef de l'Etat. Avec 9,98%, c'est un trop faible score qu'avait fait Marine Le Pen à Saint-Martin-du-Vivier au premier tour de la présidentielle en 2022. La cheffe de file du Rassemblement national était battue par Emmanuel Macron et Valérie Pécresse à respectivement 43,03% et 11,57% des bulletins exprimés. C'est finalement un certain Emmanuel Macron qui remportera l'adhésion des électeurs avec 77,18% contre 22,82% pour Le Pen au second tour sur place.

12:32 - La majorité en tête au premier tour des législatives il y a deux ans à Saint-Martin-du-Vivier Le résultat du Rassemblement national sera déterminant pour cette élection du Parlement 2024, à l'échelle locale. Au moment de fournir ou non des députés à la France il y a deux ans, le Rassemblement national trébuchait au premier tour dans la ville de Saint-Martin-du-Vivier, cumulant 7,75% des voix sur place, contre 40,80% pour Annie Vidal (LREM). Au second tour, le RN échouait également, laissant encore le premier rang local aux concurrents étiquetés Ensemble ! - Majorité présidentielle avec 20,38% contre 79,62% pour les vainqueurs. Annie Vidal remportait donc ce scrutin sur place.

11:02 - Élections à Saint-Martin-du-Vivier : l'impact des caractéristiques démographiques Comment les habitants de Saint-Martin-du-Vivier peuvent-ils impacter les résultats des élections législatives ? Avec un pourcentage de chômeurs de 6,46% et une densité de population de 332 habitants/km², les problématiques relatives à l'emploi et à l'habitat sont des sujets majeurs. Le taux important de cadres, atteignant 43,75%, révèle une population soucieuse de la compétitivité économique de sa région. Le nombre de familles monoparentales (8,85%) révèle des besoins de suivi familial, tandis que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (8,26%) fait ressortir des enjeux de stabilité de l'emploi. Le pourcentage d'étudiants, de 7,42% à Saint-Martin-du-Vivier, met en avant la présence d'une population jeune et éduquée qui se soucie de l'accès à l'emploi après les études.

09:32 - Saint-Martin-du-Vivier : retour sur la participation aux dernières élections législatives À Saint-Martin-du-Vivier, l'abstention constituera sans aucun doute l'une des clés de ces élections législatives. Pour mémoire, dans la commune, la participation aux législatives 2022 représentait 61,17% au premier tour et seulement 63,19% au deuxième tour. Peut-on pronostiquer la participation pour les élections législatives 2024 à Saint-Martin-du-Vivier ? Pour mémoire, à l'échelle de la France, le taux de participation aux élections législatives 2022 se chiffrait à 47,5% au premier tour et seulement 46,2% au deuxième tour. Il y a 2 ans, à l'occasion du second tour de la dernière présidentielle, 85,42% des électeurs inscrits dans la commune s'étaient rendus aux urnes, à comparer avec un taux de participation de 84,16% au premier tour, ce qui représentait 1 286 personnes.