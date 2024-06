En direct

19:47 - Quel score pour le Nouveau Front populaire à la fin de ces élections législatives ? L'autre question de ces élections législatives 2024 sera celle du vote de gauche après la création du Front populaire. La liste menée par Raphaël Glucksmann avait atteint 9,57% à Saint-Martin-en-Bresse le 9 juin. Reste que dans la commune, il faudra aussi assimiler les 3,41% de Manon Aubry (LFI), les 3,41% de Marie Toussaint (EELV) et les 2,36% de Léon Deffontaine (Parti communiste). Autrement dit une somme tournant autour des 17% sur place. La manne semble importante : lors du premier tour des législatives en 2022, à Saint-Martin-en-Bresse, le binôme Nupes avait par ailleurs rassemblé 29,65% des votes dans la localité. Une percée à affiner enfin avec les 19% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo.

18:42 - En 5 ans, le RN a gagné 24 points à Saint-Martin-en-Bresse Les élections se suivent et parfois ne se ressemblent pas, mais il y a des conclusions à tirer de tous ces chiffres. Ce sont déjà 24 points qui ont ainsi été grattés par le RN à l'échelle locale entre sa part de voix des européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Une progression conséquente. En faisant une projection simple, on peut donc penser que le RN sera à près de 33% voire plus à Saint-Martin-en-Bresse ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Le Rassemblement national au-delà des 50% à Saint-Martin-en-Bresse aux européennes Le résultat de ce dimanche 30 juin devrait faire écho au verdict tombé le 9 juin dernier. Le score de la liste du RN, avec un certain Jordan Bardella comme général en chef aux européennes de juin, était en effet au plus haut à Saint-Martin-en-Bresse, avec 51,9%. Le mouvement eurosceptique devançait alors Raphaël Glucksmann à 9,57% et Valérie Hayer à 9,31%.

14:32 - 34,48% pour Marine Le Pen au premier tour de la dernière présidentielle à Saint-Martin-en-Bresse C'est certainement la présidentielle qui nous donne l'indice le plus fiable sur les préférences des habitants d'une commune. Marine Le Pen avait fini en tête avec 34,48% au 1er tour de l'élection suprême de 2022 à Saint-Martin-en-Bresse. Emmanuel Macron était deuxième avec 25,29% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 14,41%. Éric Zemmour ne récoltait qu'une médaille en chocolat avec seulement 7,07% des voix. La cheffe du RN s'imposait enfin au 2e round dans la commune avec 57,75%, devant Emmanuel Macron à 42,25%.

12:32 - Les chiffres des dernières élections, un indice pour les législatives 2024 à Saint-Martin-en-Bresse ? Le résultat des élections législatives 2024 au niveau local sera observé au prisme de la dynamique du Rassemblement national, comme partout ailleurs. Au moment de donner ou non une majorité à la France il y a deux ans, le RN ratait la marche au premier tour dans la ville de Saint-Martin-en-Bresse, grappillant 25,11% des votes sur place, contre 29,65% pour Cécile Untermaier (Nupes). Et le second tour ne fera que le confirmer avec encore Cécile Untermaier (Nupes) finalement en tête localement.

11:02 - Comment la composition démographique de Saint-Martin-en-Bresse façonne les résultats électoraux ? Dans les rues de Saint-Martin-en-Bresse, le scrutin est en cours. Dotée de 898 logements pour 1 913 habitants, la densité de la commune est de 56 habitants/km². La variété socio-économique s'observe dans ses 103 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 1 069 foyers fiscaux. Le pourcentage de foyers possédant au moins une automobile (85,19%) souligne le poids des questions de mobilité et d'infrastructure dans les préoccupations des citoyens. Les habitants, comprenant une proportion de 49,4% de retraités, feront-ils preuve d'engagement en se mobilisant pour les élections ? Dans cette diversité sociale, près de 47,99% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 844,89 euros pourrait devenir une entrave à plus de prospérité. Chaque bulletin comptabilisé ce 9 juin 2024 à Saint-Martin-en-Bresse contribue à élaborer l'avenir de la France.

09:32 - Quelle sera la participation aux législatives à Saint-Martin-en-Bresse ? Qu'en sera-t-il de la participation ce 30 juin, lors du premier tour des législatives à Saint-Martin-en-Bresse (71620) ? Pour mémoire, dans la ville, le pourcentage de participation aux législatives 2022 atteignait 50,24% au premier tour. Au deuxième tour, 45,8% des votants ont exercé leur droit de vote. Il y a 2 ans, pour le second tour de l'élection présidentielle, 80,08% des personnes en capacité de voter dans la ville avaient pris part à l'élection. Le taux de participation était de 81,2% au premier tour, ce qui représentait 1 166 personnes. L'inflation dans le pays qui alourdit les finances des familles est en mesure de augmenter l'importance de l'élection aux yeux des habitants de Saint-Martin-en-Bresse.