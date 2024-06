En direct

19:48 - À Saint-Melaine-sur-Aubance, qui va tirer parti des voix de la Nupes ? La dynamique de la gauche est aussi à considérer lors de ces législatives, puisqu'on ne connaît pas le choix de ceux qui avaient choisi la Nupes, qui avait percé aux dernières législatives, mais qui n'existe plus aujourd'hui. Le Nouveau Front populaire, qui n'a pas encore de leader quant à lui, avance dans le brouillard. Lors du premier tour des élections de l'Assemblée en 2022, à Saint-Melaine-sur-Aubance, le binôme Nupes avait en effet accumulé 24,48% des votes dans la localité. Un score à compléter avec les 25% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Aux élections européennes plus récemment, la liste de Raphaël Glucksmann s'est élevée à 14,95% à Saint-Melaine-sur-Aubance. Mais on donne la gauche plus haut ce 30 juin, puisque l'union ripolinée peut virtuellement se situer à 29% cette fois, en faisant la somme des scores de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF).

18:42 - En 5 ans, le Rassemblement national a grappillé 8 points à Saint-Melaine-sur-Aubance Malgré des évolutions rapides voire parfois radicales, quelques conclusions s'imposent tout de même. La progression du RN, qui s'élève déjà à 8 points à Saint-Melaine-sur-Aubance entre les européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le parti semble en effet avoir avancé plus vite à l'échelle locale qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt 8 points de plus il y a trois semaines qu'en 2019. En extrapolant, on peut donc déduire que le RN sera à près de 19% ici ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Un avantage du RN à Saint-Melaine-sur-Aubance début juin Ce fragile équilibre n'est plus forcément valable aujourd'hui. 22,52% des suffrages sont en effet tombés vers la liste RN de Jordan Bardella il y a quelques semaines, aux européennes à Saint-Melaine-sur-Aubance, face à Valérie Hayer à 22,52% et Raphaël Glucksmann à 14,95%. Le mouvement eurosceptique a convaincu ainsi pas moins de 250 votants de Saint-Melaine-sur-Aubance.

14:32 - Emmanuel Macron devançait Le Pen et Mélenchon à Saint-Melaine-sur-Aubance lors de l'élection présidentielle Avec 15,38%, c'est un résultat insuffisant qu'avait fait Marine Le Pen à Saint-Melaine-sur-Aubance au premier tour de l'élection présidentielle il y a deux ans. La patronne du Rassemblement national était dépassée par Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon à respectivement 39,77% et 16,48% des bulletins exprimés. Au second tour, Emmanuel Macron l'emportait avec 72,36% devant Marine Le Pen (27,64%).

12:32 - Le résultat de la majorité déjà déterminant ce soir A l'échelle locale comme dans le reste du pays, le résultat de la formation dirigée par Jordan Bardella lors de ces législatives2024 sera très analysé. Le Rassemblement national avait été battu au premier tour des législatives 2022 à Saint-Melaine-sur-Aubance, comptant 11,41%des suffrages, alors que les candidats La République en Marche obtiendront 44,94% des voix. Le mouvement sera toujours incapable d'inquiéter le gagnant, dans la municipalité en tout cas, au second tour.

11:02 - Saint-Melaine-sur-Aubance et législatives : démographie, économie et enjeux électoraux Dans la ville de Saint-Melaine-sur-Aubance, les habitants auront-ils un impact sur les résultats des législatives ? Avec 31% d'habitants âgés de 29 ans et moins, et un taux de chômeurs de 6,44%, la jeunesse et les demandeurs d'emploi forment des segments clés. Qui plus est, le pourcentage de familles propriétaires (81,49%) met en exergue l'importance des thématiques concernant le logement et l'aménagement du territoire. Le taux de ménages disposant d'au moins une voiture (93,19%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut influencer les 1 044 électeurs sur des questions de transport et d'environnement. Le nombre d'allocataires de la CAF (13,04%) met en lumière des besoins d'accompagnement familial, tandis que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (8,99%) indique des enjeux de sécurité du travail. Les chiffres sur l'éducation, tel que le taux de titulaires d'un diplôme universitaire (41,19%), témoigne d'une population instruite à Saint-Melaine-sur-Aubance, ce qui peut façonner les attitudes envers les questions d'enseignement, de culture et de coopération internationale.

09:32 - Coup d'envoi des législatives à Saint-Melaine-sur-Aubance : l'abstention en question Le taux d'abstention constituera indéniablement l'un des facteurs principaux des législatives à Saint-Melaine-sur-Aubance (49610). Pour mémoire, dans la commune, l'abstention aux élections législatives 2022 se chiffrait à 42,19% au premier tour. Au second tour, 45,68% des électeurs n'ont pas exercé leur droit de vote. Quel pourcentage atteindra l'abstention à Saint-Melaine-sur-Aubance cette année ? A l'occasion du premier tour de la dernière présidentielle, 17,43% des personnes en âge de voter dans la commune avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote, à comparer avec un taux d'abstention de 16,85% au deuxième tour. Les appels à faire "barrage" à l'extrême-droite sont capables de pousser les citoyens de Saint-Melaine-sur-Aubance à s'intéresser plus fortement au scrutin.