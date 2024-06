Résultat des législatives à Saint-Nicolas-de-la-Taille : l'élection 2024 en direct

En direct

17:23 - La liste de Jordan Bardella à 50,63% à Saint-Nicolas-de-la-Taille le 9 juin dernier Il faut aussi revenir quelques semaines en arrière au moment de se familiariser avec le scrutin des législatives. Si on rentre dans le détail en effet, la liste du RN, chapeautée par Jordan Bardella, a dominé les élections européennes à Saint-Nicolas-de-la-Taille. Le mouvement enregistrait 50,63% des suffrages, face à Valérie Hayer à 11,08% et Raphaël Glucksmann à 7,44%.

14:32 - 37,11% pour Marine Le Pen lors de l'élection présidentielle à Saint-Nicolas-de-la-Taille L'élection suprême est sans doute la référence pour évaluer une tendance politique locale. On remarque que le Rassemblement national avait réalisé au premier tour un résultat plus fort aux législatives à Saint-Nicolas-de-la-Taille que Marine Le Pen elle-même lors de l'élection du chef de l'Etat. Celle-ci avait rassemblé 37,11% au 1er tour dans la ville. Elle avait alors surpassé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, confortés respectivement par 21,97% et 15,81%. Marine Le Pen avait même fini devant Emmanuel Macron au second tour (avec 58,44% contre 41,56%).

12:32 - Quel score pour le Rassemblement national ce soir à Saint-Nicolas-de-la-Taille ? Le résultat des législatives 2024 au niveau local sera observé avec le prisme de la dynamique lepéniste, comme partout ailleurs. Le RN parvenait à tirer son épingle du jeu à Saint-Nicolas-de-la-Taille en 2022 lors des législatives. On retrouvait en effet Jean-Cyril Montier devant ses concurrents au premier tour, avec 39,47% dans la commune, qui votait pour la 5ème circonscription de la Seine-Maritime. La victoire devait ensuite lui revenir au second tour dans le secteur, avec 57,33%, devant le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale à 42,67%.

11:02 - Saint-Nicolas-de-la-Taille et législatives : démographie, économie et choix électoraux Dans la commune de Saint-Nicolas-de-la-Taille, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent d'affecter les résultats des élections législatives. Avec une densité de population de 160 hab/km² et un pourcentage de chômeurs de 8,01%, le marché de l'emploi et les questions d'habitat sont des sujets prédominants. Le taux de familles ne détenant aucune voiture (11,2%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 552 électeurs sur des questions de transport et d'environnement. Le nombre de familles monoparentales (4,24%) met en évidence des besoins de suivi familial, tandis que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (5,52%) indique des enjeux de stabilité du travail. Les données sur l'éducation à Saint-Nicolas-de-la-Taille mettent en relief une diversité de qualifications, avec 20,74% des résidents titulaires du seul baccalauréat. La France devrait prendre en compte ces disparités et proposer des mesures concrètes pour favoriser l'égalité des chances.

09:32 - Participation à Saint-Nicolas-de-la-Taille : les leçons des précédentes élections Pour cerner davantage le vote des électeurs de cette commune, il faut étudier les résultats des élections passées. Au moment des européennes de début juin, le taux d'abstention représentait 45,92% des inscrits sur les listes électorales de Saint-Nicolas-de-la-Taille (Seine-Maritime). L'abstention était de 45,8% en 2019. Pour mémoire, dans la commune, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 atteignait 52,98% au premier tour et seulement 51,1% au deuxième tour. Il y a 2 ans, au premier tour de la présidentielle, le taux d'abstention avait représenté 20,93% des votants de la commune. L'abstention était de 17,13% au second tour.