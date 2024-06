Résultat des législatives à Saint-Orens-de-Gameville : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:52 - Une prévision de 31% à 36% pour le Nouveau Front populaire à Saint-Orens-de-Gameville L'autre question qui accompagne ces élections législatives 2024 est celle du vote de gauche après la construction du Nouveau Front populaire. La liste Place-Publique menée par Raphaël Glucksmann et alliée du PS avait atteint 20,38% à Saint-Orens-de-Gameville début juin. Mais la gauche vise bien mieux à l'issue du scrutin d'aujourd'hui, puisque la nouvelle coalition s'élève virtuellement à 36% cette fois, en additionnant les résultats de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF). Au cours du premier tour des élections des députés en 2022, à Saint-Orens-de-Gameville, le binôme Nupes avait par ailleurs réuni 31,11% des votes dans la localité. Un chiffre à comparer enfin avec les 31% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses.

18:42 - Le Rassemblement national en embuscade à Saint-Orens-de-Gameville pour les législatives Alors que retenir de cet ensemble hétéroclite de chiffres ? La progression du RN est déjà forte à Saint-Orens-de-Gameville entre le score de Jordan Bardella en 2019 (15,41%) et celui qu'il a obtenu le 9 juin dernier aux européennes (22,47%), de l'ordre de 7 points. Mais celle-ci pourrait être plus importante encore aux législatives 2024, les intentions de vote offrant plutôt au RN une progression de près de 15 points par rapport à la dernière élection des députés dans l'ensemble du pays, très loin des 18,68% de l'époque. Le RN pourrait ainsi se trouver à environ 20% localement ce 30 juin, si la dynamique était la même qu'aux européennes, voire bien plus encore selon la dynamique sondagière.

15:31 - Début juin, la victoire de Bardella à Saint-Orens-de-Gameville Il y a une élection qui est depuis venue tourner la page. Le score de la liste Rassemblement national, chapeautée par Jordan Bardella aux européennes de juin, était en effet au plus haut à Saint-Orens-de-Gameville, à 22,47%. L'extrême droite a alors devancé Raphaël Glucksmann à 20,38% et Valérie Hayer à 18,66%.

14:32 - Saint-Orens-de-Gameville avait voté Macron au premier tour de l'élection présidentielle La préférence des habitants d'une ville émerge sans doute le plus dans le verdict de l'élection du chef de l'Etat. Chez les habitants de Saint-Orens-de-Gameville, Marine Le Pen n'avait pas vraiment percé lors du premier tour de l'élection présidentielle il y a deux ans. Avec un timide 15,37%, la représentante du RN était reléguée à l'arrière-plan par Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon à 32,98% et 21,5% des voix. Le second round ne sera pas non plus victorieux pour Marine Le Pen, Emmanuel Macron l'emportant avec 69,57% contre 30,43% pour Le Pen.

12:32 - Un premier tour positif pour le parti présidentiel il y a deux ans La fraction d'électeurs en faveur du RN sera une des clés pour cette législative au niveau local. Le Rassemblement national avait été battu au premier tour des législatives 2022 à Saint-Orens-de-Gameville, comptant 12,01%des suffrages, alors que les candidats LREM obtiendront 37,26% des voix. Sur la commune de Saint-Orens-de-Gameville, c'est finalement une majorité Ensemble ! Qui sera préférée au cours du second tour, confirmant la défaite du parti d'extrême droite.

11:02 - Saint-Orens-de-Gameville : l'importance de comprendre sa population pour prédire les élections Les caractéristiques démographiques et socio-économiques de Saint-Orens-de-Gameville mettent en évidence des tendances évidentes susceptibles d'influencer le résultat des législatives. La jeunesse et les demandeurs d'emploi sont des segments clés dans la ville, avec près de 31% de la population ayant moins de 30 ans, et un taux de chômage de 9,71%. Le taux important de cadres, atteignant 28,48%, est révélateur d'une population possédant un niveau d'éducation élevé. Le nombre d'allocataires de la CAF (20,67%) révèle des besoins de soutien familial, alors que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (6,61%) indique des enjeux de sécurité de l'emploi. Les données sur l'éducation, tel que le pourcentage de titulaires d'un diplôme universitaire (42,2%), suggèrent un niveau élevé d'instruction à Saint-Orens-de-Gameville, soulignant l'importance des initiatives visant à promouvoir l'accès à l'éducation.

09:32 - Quelles prévisions pour la participation aux législatives à Saint-Orens-de-Gameville ? L'observation des dernières consultations politiques est l'occasion de cerner davantage le vote des électeurs de cette commune. Pendant les européennes de début juin, sur les 10 104 personnes en âge de voter à Saint-Orens-de-Gameville, 37,39% avaient déserté les urnes. L'abstention était de 36,39% en 2019. Pour mémoire, dans la commune, le taux d'abstention aux législatives 2022 atteignait 38,78% au premier tour. Au second tour, 39,92% des citoyens n'ont pas exercé leur droit de vote. Qu'en sera-t-il cette année à Saint-Orens-de-Gameville ? A l'occasion du second tour de l'élection présidentielle, le pourcentage d'abstention s'était hissé à 19,67% des inscrits sur les listes électorales de la commune, contre un taux d'abstention de 16,29% au premier tour.