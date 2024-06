Résultat des législatives à Saint-Ours : l'élection 2024 en direct

En direct

14:54 - La dernière législative, un rappel utile pour les résultats de ce soir à Saint-Ours Aux législatives en 2022 à Saint-Ours, le RN se plaçait à la deuxième place, 19,06% des habitants passés par le bureau de vote s'étant tournés vers son binôme, contre 42,97% pour Christine Pirès Beaune (Nupes) au premier tour. Au second tour, il n'avait toujours pas réussi à s'imposer dans la localité, laissant de nouveau la victoire au binôme LFI-PS-PC-EELV (66,91%). Christine Pirès Beaune conservait donc son avance sur place.

11:02 - Saint-Ours : l'impact de la démographie locale sur les élections législatives Quel impact aura la population de Saint-Ours sur le résultat des élections législatives ? Avec 46,68% de population active et une densité de population de 30 hab/km², ces chiffres pourraient présager une implication électorale plus importante. Le taux de chômage à 6,73% peut avoir un effet sur les espoirs des habitants en matière de politiques sur le travail. Le pourcentage de ménages ne possédant aucune voiture (22,26%) montre une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 657 électeurs sur des questions de transport et d'environnement. Le nombre d'allocataires de la CAF (15,84%) révèle la nécessité d'un suivi familial, alors que le taux de salariés en CDD (7,36%) indique des défis de sécurité de l'emploi. Les chiffres sur l'éducation à Saint-Ours mettent en exergue une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 20,39% des résidents ont obtenu seulement le bac par exemple. L'écart important entre les niveaux d'éducation pourrait avoir des répercussions sur le taux d'abstention.

09:32 - C'est l'heure de voter à Saint-Ours : les législatives débutent Au cours des rendez-vous électoraux précédents, les 1 684 habitants de cette localité ont dévoilé leurs préférences de vote. Début juin, au moment des élections européennes, 1 325 personnes en capacité de participer à une élection à Saint-Ours avaient pris part à l'élection (soit 56,68%), à comparer avec un taux de participation de 51,53% pour les européennes de 2019. Pour rappel, dans la localité, le pourcentage de participation aux législatives 2022 se chiffrait à 49,1% au premier tour et seulement 44,47% au deuxième tour. En proportion, au niveau du pays, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 se chiffrait à 48% au premier tour et seulement 46% au second tour, c’était moins qu’en 2017.