Résultat des législatives à Saint-Paër : l'élection 2024 en direct

Le résultat de ces législatives sera peut être plus proche encore du verdict établi le 9 juin dernier, lors du choix des députés européens. 40,37% des suffrages sont en effet tombés vers la liste du RN de Jordan Bardella début juin, aux élections du Parlement européen à Saint-Paër, contre Valérie Hayer à 15,41% et Raphaël Glucksmann à 8,99%. Le mouvement d'extrême droite s'est imposé avec 220 votants de Saint-Paër.

L'inclinaison des habitants d'une ville transparait bien souvent le plus dans le résultat de l'élection du chef de l'Etat. La commune de Saint-Paër s'était massivement tournée vers Marine Le Pen lors de l'élection présidentielle 2022. La numéro 1 de l'ancien Front national prenait une avance notable avec 29,78% au premier tour. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon étaient distancés à 28,19% et 16,34% des voix. Éric Zemmour devait alors se placer parmi les figurants avec 6,85% des suffrages. Pour le 2e tour de l'élection, c'est aussi la figure de l'ancien Front national qui se plaçait en tête avec 51,36%, devant Emmanuel Macron à 48,64%.

Le résultat des élections législatives 2024 au niveau local sera regardé selon le prisme de la dynamique du RN, comme dans le reste de la France. Les élections législatives 2022 à Saint-Paër ne bénéficieront pas, au premier tour, au Rassemblement national, qui récoltera 24,3% dans la commune, partie intégrante de la 5ème circonscription de la Seine-Maritime, alors que les candidats Nouvelle union populaire écologique et sociale réuniront 31,73% des voix. Sur la commune de Saint-Paër, c'est finalement une majorité LFI-PS-PC-EELV qui sera préférée au cours du second tour, achevant la mise à l'écart du parti lepéniste.

11:02 - Élections à Saint-Paër : l'impact des caractéristiques démographiques

Aujourd'hui, les urnes se sont ouvertes pour les législatives à Saint-Paër comme dans toute la France. Avec ses 9,05% d'agriculteurs pour 1 306 habitants, ce village est un subtil mélange d'urbanité et de ruralité. La variété socio-économique s'observe dans ses 43 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 704 foyers fiscaux. Le pourcentage de familles disposant d'au moins une automobile (90,73%) montre le poids des problématiques de mobilité et d'environnement dans les interrogations des citoyens. Les électeurs, comprenant une proportion de 46,95% de retraités, feront-ils preuve d'engagement en se rendant dans les isoloirs ? Parmi cette mosaïque sociale, près de 48,9% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 138,77 euros pourrait devenir un obstacle à plus de prospérité. À Saint-Paër, les intérêts locaux, tels que le travail, l'instruction et l'immigration, alimentent le débat démocratique.