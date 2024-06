Résultat des législatives à Saint-Pardoux-Isaac : l'élection 2024 en direct

15:36 - Quels ont été les résultats finaux de la présidentielle à Saint-Pardoux-Isaac en 2022 ?

C'est sans doute l'élection suprême qui est la référence sur l'inclinaison des habitants d'une commune. Elément saillant : le Rassemblement national avait affiché au premier tour un pourcentage plus fort aux législatives dans la commune que Marine Le Pen en personne lors de l'élection du locataire de l'Elysée. Celle-ci avait accumulé 36,12% au premier tour sur place. Elle avait alors surpassé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, crédités chacun de 20,12% et 14,54%. Marine Le Pen avait même fini devant Emmanuel Macron au second tour (avec 63,34% contre 36,66%).