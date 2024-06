En direct

19:36 - Une progression pour la gauche depuis les dernières législatives à Saint-Parres-lès-Vaudes La répartition des voix de gauche est aussi à jauger lors de ces législatives, avec une inconnue : les intentions de ceux qui avaient opté pour la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés, qui n'existe plus aujourd'hui. Le Nouveau Front populaire, qui se cherche quant à lui un chef, est un saut dans le vide. La réserve de voix semble conséquente. Lors du premier tour des élections du Parlement il y a deux ans, à Saint-Parres-lès-Vaudes, le binôme Nupes avait en effet glané 9,26% des votes dans la localité. Une poussée à mettre en perspective avec les 10% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. Raphaël Glucksmann a plus récemment cumulé 8,31% à Saint-Parres-lès-Vaudes pour le tour unique des européennes. Un chiffre qui devrait croître à l'issue du scrutin du jour, puisque la coalition relookée peut virtuellement se situer à 13% cette fois, en faisant la somme des résultats de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF).

18:42 - En 5 ans, l'extrême droite a grappillé 9 points à Saint-Parres-lès-Vaudes Que peut-on conclure de cette avalanche de statistiques ? L'avancée du RN, qui s'élève déjà à 9 points à Saint-Parres-lès-Vaudes entre son résultat des européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le parti lepéniste semble en effet avoir avancé plus rapidement à l'échelle locale qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt 8 points de plus il y a trois semaines qu'en 2019. En extrapolant, on peut conclure que le RN sera à près de 34% voire plus ici ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - La liste Rassemblement national à 49,09% à Saint-Parres-lès-Vaudes début juin Le verdict qui est tombé à l'issue des élections il y a quelques jours est majeur. Regarder juste derrière nous semble donc plus que jamais évident au moment de se préparer au scrutin de ce 30 juin. Si on rentre dans le détail en effet, la liste Rassemblement national, dirigée par Jordan Bardella, a remporté les élections européennes 2024 à Saint-Parres-lès-Vaudes. Ladite liste a cumulé 49,09% des suffrages, contre François-Xavier Bellamy à 11,95% et Valérie Hayer à 11,69%.

14:32 - Marine Le Pen devant Macron et Mélenchon à Saint-Parres-lès-Vaudes au premier tour de la dernière présidentielle L'élection du président de la République est probablement la principale clé pour évaluer une tendance politique locale. L'élection présidentielle avait clairement tourné à l'avantage de Marine Le Pen il y a deux ans dans la commune. La figure de l'ancien Front national prenait les devants avec 38,1% au premier round, tandis que Emmanuel Macron et Valérie Pécresse arrivaient respectivement à 26,65% et 9,12% des voix. Éric Zemmour héritait de la quatrième place avec seulement 7,51% des suffrages. La cheffe du RN s'imposait enfin au 2e round dans la ville avec 54,25%, devant Emmanuel Macron à 45,75%.

12:32 - La dernière législative, un rappel utile pour les résultats de ce soir à Saint-Parres-lès-Vaudes Aux législatives en 2022 à Saint-Parres-lès-Vaudes, le RN avait dû se contenter de la deuxième place, 26,46% des votants ayant choisi son binôme, contre 44,44% pour Valérie Bazin-Malgras (Les Républicains) au premier tour. Au second tour, il avait encore échoué dans la localité, laissant de nouveau le premier rang au binôme Les Républicains avec 66,36%. Valérie Bazin-Malgras s'imposait donc finalement sur place.

11:02 - Saint-Parres-lès-Vaudes : démographie, élections et stratégies politiques Comment les habitants de Saint-Parres-lès-Vaudes peuvent-ils affecter le résultat des législatives ? La pyramide des âges pourrait avoir un effet sur les priorités des mesures en ce qui concerne l'instruction et la santé. Dans le village, 15,91% de la population est âgée de moins de 15 ans, et 32,2% ont 60 ans et plus. Le taux de foyers ne disposant d'aucune voiture (22,73%) montre une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 385 votants sur des questions de transport et d'aménagement routier. Le nombre de familles monoparentales (14,52%) met en lumière la nécessité d'un accompagnement familial, et le taux de salariés en contrat à durée déterminée (8,55%) fait ressortir des défis de stabilité du travail. Les données sur l'éducation à Saint-Parres-lès-Vaudes mettent en relief des disparités notables en termes de niveaux d'instruction, avec 18,0% des résidents ayant obtenu seulement le baccalauréat par exemple. Ceci, associé aux statistiques sur les revenus, peut influencer les préoccupations concernant les politiques du pays sur l'éducation et l'emploi.

09:32 - Les législatives démarrent à Saint-Parres-lès-Vaudes : quel sera le taux d'abstention ? Afin de comprendre le vote des électeurs de cette localité, il est nécessaire d'observer les résultats des rendez-vous électoraux antérieurs. Au moment des dernières élections européennes, le pourcentage d'abstention s'élevait à 50,56% dans la commune de Saint-Parres-lès-Vaudes. Le taux d'abstention était de 50,27% lors des européennes de 2019. Pour rappel, dans la localité, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 se chiffrait à 51,81% au premier tour. Au deuxième tour, 55,94% des citoyens ne se sont pas déplacés. Peut-on pronostiquer l'abstention cette année à Saint-Parres-lès-Vaudes ? Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà examinée en juin 2022. Elle atteignait 18% à 12 heures et seulement 39% à 17 heures pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017.