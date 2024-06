Résultat des législatives à Saint-Pé-de-Bigorre : l'élection 2024 en direct

En direct

14:54 - Le parti présidentielle s'en sortait bien au premier tour des législatives il y a deux ans à Saint-Pé-de-Bigorre Regarder dans le rétro pour analyser le plus récent scrutin législatif peut sembler une évidence au moment de ce nouveau rendez-vous des 30 juin et 7 juillet. Au moment de donner ou non une majorité à la France il y a deux ans, le RN trébuchait au premier tour dans la ville de Saint-Pé-de-Bigorre, cumulant 17,65% des votes sur place, contre 25,49% pour Benoit Mournet (Ensemble ! - Majorité présidentielle). Au second tour, c'est encore Benoit Mournet qui va remporter le plus de votes, avec 55,02% sur la seule circonscription recouvrant la zone.

11:02 - Saint-Pé-de-Bigorre : législatives et dynamiques démographiques Dans les rues de Saint-Pé-de-Bigorre, les élections sont en cours. Avec une population de 1 154 habitants répartis dans 679 logements, ce village présente une densité de 26 habitants par km². Avec 70 entreprises, Saint-Pé-de-Bigorre permet l'épanouissement de l'innovation et l'entrepreneuriat. Dans le village, 14,87% des résidents sont des enfants, et 12,96% sont des personnes âgées, ce qui pourrait agir sur les priorités des politiques en matière d'instruction et de soins de santé. Les électeurs, comprenant une proportion de 35,44% de retraités, démontreront-ils leur engagement en exerçant leur droit de vote ? Dans cette diversité sociale, près de 42,86% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 966,58 euros pourrait devenir un obstacle à plus de prospérité. Pour conclure, Saint-Pé-de-Bigorre incarne les enjeux et les objectifs de la France contemporaine.

09:32 - C'est le moment de faire un choix à Saint-Pé-de-Bigorre pour les élections législatives À Saint-Pé-de-Bigorre, l'une des clés des élections législatives sera l'abstention. Pour rappel, dans la ville, la participation aux législatives 2022 atteignait 51,47% au premier tour et seulement 51,31% au second tour. Qu'en sera-t-il de la participation à Saint-Pé-de-Bigorre cette année ? En comparaison, à l'échelle de la France, le taux de participation aux élections législatives 2022 s'élevait à 48% au premier tour et seulement 46% au deuxième tour, moins qu'en 2017. Il y a deux ans, lors du second tour de la dernière élection présidentielle, 73,97% des inscrits sur les listes électorales de la ville avaient pris part au scrutin, à comparer avec une participation de 75,68% au premier tour, ce qui représentait 700 personnes.