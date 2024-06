Résultat des législatives à Saint-Philbert-du-Peuple : l'élection 2024 en direct

En direct

15:36 - 35,22% pour Marine Le Pen au premier tour de l'élection présidentielle à Saint-Philbert-du-Peuple Le bord politique des habitants d'une commune transparait sans doute le plus dans le résultat de l'élection présidentielle. L'élection à la présidence de la République s'était nettement montrée favorable à Marine Le Pen il y a deux ans dans la ville. La figure du parti d'extrême droite obtenait 35,22% au 1er tour contre 31,08% pour Emmanuel Macron et 10,91% pour Jean-Luc Mélenchon sur le podium. Il n'y avait qu'une quatrième place enfin pour Éric Zemmour, avec 6,35% des suffrages pour sa part. Avec 49,26%, la cheffe du RN s'inclinait en revanche au second tour devant un Emmanuel Macron à 50,74%.

12:32 - Qu'avaient dit les législatives il y a deux ans à Saint-Philbert-du-Peuple ? Le verdict du scrutin législatif le plus récent peut sembler un indice précieux au moment de l'élection de ces 30 juin et 7 juillet. Avec 21,62% à Saint-Philbert-du-Peuple, le RN avait été devancé par les 27,52% du binôme Les Républicains au premier tour des législatives 2022. La commune n'ayant qu'une seule circonscription sur son territoire. Et le second tour sera à l'avenant avec encore Anne-Laure Blin (Les Républicains) finalement en tête localement.

11:02 - Les données démographiques de Saint-Philbert-du-Peuple révèlent les tendances électorales Quel portrait faire de Saint-Philbert-du-Peuple, à quelques heures de l'annonce des résultats des législatives ? Avec une population de 1 331 habitants répartis dans 568 logements, cette localité présente une densité de 78 habitants par km². La pluralité socio-économique s'observe dans ses 48 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 686 foyers fiscaux. Dans la localité, 21,46% des résidents sont âgés de moins de 15 ans, et 25,6% de 60 ans et plus, ce qui pourrait agir sur les priorités des politiques en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. Les citoyens, dont 38,1% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Parmi cette mosaïque sociale, 46,27% des familles se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 458,97 euros, accable une ville qui aspire à plus de prospérité. En somme, à Saint-Philbert-du-Peuple, les spécificités locales rejoignent celles de l'Hexagone.

09:32 - Participation à Saint-Philbert-du-Peuple : que retenir des précédentes élections ? Pour se faire une idée du vote des habitants de cette ville, il est indispensable d'observer les résultats des scrutins électoraux antérieurs. A l'occasion des européennes de début juin, parmi les 1 000 personnes en âge de voter à Saint-Philbert-du-Peuple, 48,6% avaient déserté les urnes, contre une abstention de 48,67% il y a cinq ans. Pour mémoire, dans la ville, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 se chiffrait à 56,28% au premier tour et seulement 56,58% au deuxième tour. Qu'en sera-t-il pour les législatives à Saint-Philbert-du-Peuple ? A l'échelle nationale, la participation était déjà un sujet majeur il y a deux ans. Elle représentait 18,43% à midi et seulement 39,42% à 17 h pour le premier tour.