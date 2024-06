En direct

19:41 - Un vote de gauche évalué entre 23% et 26% à Saint-Piat pour ces législatives Une autre source de doute qui entoure ces élections législatives est celle du choix des électeurs de gauche après la constitution du Nouveau Front populaire, un an après la rupture de la Nouvelle union populaire et sociale (Nupes). Raphaël Glucksmann avait obtenu 14,37% à Saint-Piat début juin. Mais la gauche pourrait faire plus ce 30 juin, puisque l'alliance relookée peut virtuellement se situer à 26% cette fois, en faisant la somme des scores de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF). Le total n'est pas négligeable : lors du premier tour des législatives en 2022, à Saint-Piat, le binôme Nupes avait par ailleurs cumulé 23,25% des votes dans la localité. Une performance à compléter enfin avec les 24% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (17,4% pour Jean-Luc Mélenchon, 4,97% pour Yannick Jadot, 2,63% pour Fabien Roussel et 1,32% pour Anne Hidalgo).

18:42 - 14 points gagnés en 5 ans par le RN à Saint-Piat Alors que retenir de l'ensemble de ces chiffres ? Ce sont déjà 14 points qui ont ainsi été pris par le RN au niveau de la commune entre sa part de voix des européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Une belle avancée. Il n'est pas impossible que le RN dépassera les 31% ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Un résultat du Rassemblement national dans la moyenne à Saint-Piat le 9 juin Ce qu'ont dit les élections il y a quelques jours est historique. Regarder juste derrière apparaît donc comme d'autant plus pertinent au moment de se préparer au scrutin de ce 30 juin. Le résultat de la liste du Rassemblement national, avec un certain Jordan Bardella tête de liste en 2024, était en effet au plus haut à Saint-Piat, avec 33,08%. Le mouvement eurosceptique doublait alors Valérie Hayer à 16,26% et Raphaël Glucksmann à 14,37%.

14:32 - Quels ont été les résultats de la présidentielle à Saint-Piat en 2022 ? Le choix du locataire de l'Elysée est probablement la principale clé pour appréhender au mieux une préférence politique locale. C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en première position à Saint-Piat lors du premier tour de la présidentielle avec 26,9%, arrivant devant Marine Le Pen. La candidate obtenait 24,71%. Jean-Luc Mélenchon et Valérie Pécresse finissaient au pied de ce podium avec respectivement 17,4% et 6,73% des voix. Et la patronne du RN ne faisait pas mieux au second tour, avec 44,03% contre 55,97%.

12:32 - Des législatives positives pour le parti présidentiel en 2022 Le résultat obtenu par le RN sera scruté à la loupe au niveau local pour cette législative 2024. Lors des dernières législatives à Saint-Piat, le RN avait dû se contenter de la seconde position sur le podium, 23,85% des votants s'étant tournés vers son binôme, contre 29,46% pour Guillaume Kasbarian (La République en Marche) au premier tour. Au second, il avait encore échoué dans la ville, laissant de nouveau la victoire au binôme Ensemble ! (55,56%). Guillaume Kasbarian conservait donc son avance sur place.

11:02 - Analyse socio-économique de Saint-Piat : perspectives électorales Quel portrait faire de Saint-Piat, à quelques heures de l'annonce des résultats des élections législatives ? Avec ses 1 091 habitants, cette localité possède une certaine vitalité démographique. Ses 74 entreprises témoignent d'un certain dynamisme. Le taux de foyers ne possédant aucune voiture (23,78%) montre une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les votants sur des questions de transport et d'infrastructure. Les électeurs, comprenant une proportion de 49,22% de retraités, exprimeront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Au sein de cette mosaïque sociale, près de 55,06% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 358,48 euros pourrait devenir un obstacle financier pour la commune. À Saint-Piat, les spécificités locales rejoignent celles de l'Hexagone.

09:32 - Comprendre le taux d'abstention aux élections à Saint-Piat Afin de cerner plus précisément le vote des habitants de cette localité, il faut analyser les résultats des consultations démocratiques précédentes. Début juin, pendant les européennes, sur les 893 inscrits sur les listes électorales à Saint-Piat, 38,63% étaient restés chez eux. L'abstention était de 34,91% lors du scrutin de 2019. Pour rappel, dans la localité, l'abstention aux législatives 2022 atteignait 42,91% au premier tour. Au deuxième tour, 47,36% des électeurs n'ont pas exercé leur droit de vote. Peut-on pronostiquer l'abstention cette année à Saint-Piat ? Lors du premier tour de l'élection présidentielle, 21,48% des personnes en capacité de participer à une élection dans la localité avaient refusé de se rendre dans l'isoloir. L'abstention était de 20,92% au deuxième tour.