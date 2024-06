Résultat des législatives à Saint-Planchers : l'élection 2024 en direct

15:36 - Avantage Emmanuel Macron à Saint-Planchers au premier tour de la dernière présidentielle

L'élection du président de la République est sans doute la principale clé pour évaluer une tendance politique locale. Marine Le Pen avait été en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 dans la ville avec 22,23% contre 30,91% pour Emmanuel Macron. Jean-Luc Mélenchon et Yannick Jadot devaient se contenter de la troisième et de la quatrième places avec respectivement 17,68% et 6,29% des suffrages. Et la cheffe du RN échouait aussi au second tour, avec 38,41% contre 61,59%.