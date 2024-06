Résultat des législatives à Saint-Quentin-sur-le-Homme : l'élection 2024 en direct

En direct

15:36 - Emmanuel Macron au-dessus de Le Pen et Mélenchon à Saint-Quentin-sur-le-Homme au premier tour de l'élection présidentielle L'élection du président de la République est probablement la référence pour évaluer une préférence politique locale. Point à retenir : le RN avait récolté au premier tour plus de voix aux législatives 2022 dans la commune que Marine Le Pen en personne lors de l'élection du président de la République. Elle avait rassemblé 23,53% au premier tour sur place. Dans l'ordre, on trouvait malgré tout Emmanuel Macron en tête avec 36,64%, suivi donc de Marine Le Pen avec 23,53% et Jean-Luc Mélenchon avec 16,79%. La candidate du RN avait finalement échoué derrière Emmanuel Macron au deuxième tour (avec 37,53% contre 62,47%).

12:32 - Un premier tour positif pour le bloc Ensemble en 2022 Le score en faveur du Rassemblement national sera très commenté au niveau local pour cette élection législative 2024. Il y a deux ans, lors des législatives à Saint-Quentin-sur-le-Homme, le RN arrivait à la seconde position sur le podium, 27,46% des habitants passés par les urnes s'étant tournés vers son binôme, contre 37,95% pour Bertrand Sorre (La République en Marche) au premier tour. Au second, il n'avait toujours pas réussi à s'imposer dans la localité, laissant de nouveau la première place au binôme LREM avec 62,33%. Bertrand Sorre s'imposait donc finalement sur place.

11:02 - Élections à Saint-Quentin-sur-le-Homme : l'impact des caractéristiques démographiques Aujourd'hui, les bureaux de vote se sont ouverts pour les élections législatives à Saint-Quentin-sur-le-Homme comme dans toute la France. Dotée de 610 logements pour 1 371 habitants, la densité de la commune est de 72 habitants/km². Ses 85 entreprises attestent une économie prospère. Le taux de foyers disposant d'au moins une voiture (87,87%) souligne le poids des questions de transport et d'aménagement routier dans les préoccupations des votants. Les électeurs, dont 37,42% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Au sein de cette diversité sociale, près de 49,63% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 100,81 euros pourrait devenir une entrave à plus de prospérité. Ainsi, Saint-Quentin-sur-le-Homme incarne les défis et les aspirations de la France contemporaine.

09:32 - Saint-Quentin-sur-le-Homme : retour sur l'abstention aux dernières élections législatives Ce dimanche, lors du premier tour des élections législatives à Saint-Quentin-sur-le-Homme, qu'en sera-t-il de la participation ? Pour rappel, dans la commune, la participation aux élections législatives 2022 atteignait 46,88% au premier tour. Au second tour, 46,18% des votants ont exercé leur droit de vote. Peut-on pronostiquer la participation cette année à Saint-Quentin-sur-le-Homme ? Pour comparer, au niveau national, le pourcentage de participation aux législatives 2022 atteignait 48% au premier tour et seulement 46% au deuxième tour. En avril 2022, lors du premier tour de la dernière présidentielle, 78,64% des électeurs habilités dans la commune avaient pris part au vote, contre une participation de 80,19% au second tour, c'est-à-dire 862 personnes.