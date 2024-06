En direct

19:51 - Un résultat aux législatives entre 26% et 36% à Saint-Rémy-lès-Chevreuse pour le Front populaire ? La Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a déjà explosé en vol, va-t-elle voir ses électeurs de l'époque aller directement vers la nouvelle alliance à gauche aux législatives 2024 ? La liste portée par Raphaël Glucksmann et alliée du PS avait obtenu 18,29% à Saint-Rémy-lès-Chevreuse pour ces élections continentales. Mais le niveau de la gauche dépendra évidemment cette fois aussi des électeurs de Manon Aubry, Marie Toussaint ou encore Léon Deffontaine le 9 juin. Autrement dit une somme tournant autour des 36% sur place. La réserve de voix n'est pas négligeable : lors du premier tour des élections du Parlement il y a deux ans, à Saint-Rémy-lès-Chevreuse, le binôme Nupes avait par ailleurs rassemblé 26,72% des votes dans la commune. Une poussée à affiner enfin avec les 28% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo.

18:42 - Rassemblement national : quel résultat aux législatives à Saint-Rémy-lès-Chevreuse ? Les élections se suivent et parfois ne se ressemblent pas, mais quelques conclusions s'imposent tout de même. La progression du RN se montre déjà solide à Saint-Rémy-lès-Chevreuse entre le score de Jordan Bardella en 2019 (10,21%) et celui qu'il a obtenu le 9 juin dernier aux européennes (14,53%), de l'ordre de 4 points. Mais celle-ci devrait être plus importante encore aux législatives 2024, les enquêtes d'opinion offrant plutôt au RN un score de 30 à 35% dans l'ensemble du pays, beaucoup plus que les 18,68% de l'époque. Le RN pourrait ainsi se trouver pas loin des 20% localement ce 30 juin, si la dynamique était la même qu'aux européennes, voire bien plus encore selon la dynamique sondagière.

15:31 - Jordan Bardella défait à Saint-Rémy-lès-Chevreuse lors des européennes 2024 Le résultat de ce 30 juin fera probablement écho au séisme survenu le 9 juin dernier, même si ce raz de marée n'a pas touché toutes les communes. À Saint-Rémy-lès-Chevreuse, les dernières élections européennes offraient la première place à la liste de Valérie Hayer en effet, avec 22,99% des bulletins exprimés. Elle devançait la liste de Raphaël Glucksmann avec 18,29% et Jordan Bardella avec 14,53%.

14:32 - Saint-Rémy-lès-Chevreuse avait voté Macron lors de la présidentielle 2022 La préférence des habitants d'une commune émerge bien souvent le plus dans le résultat de l'élection du locataire de l'Elysée. On remarque que le RN avait obtenu au premier tour un meilleur chiffre aux législatives dans la commune que Marine Le Pen en personne lors de l'élection du chef de l'Etat. Celle-ci avait accumulé 10,19% au 1er tour sur place. Dans l'ordre, on trouvait malgré tout Emmanuel Macron en tête avec 37,6%, suivi donc de Jean-Luc Mélenchon avec 18,71% et Marine Le Pen avec 10,19%. La candidate du RN avait finalement échoué derrière Emmanuel Macron au deuxième tour (avec 22,4% contre 77,6%).

12:32 - Une majorité encore favorite ce soir ? Le verdict du plus récent scrutin législatif apparaît comme un élément clé au moment de l'élection de ces 30 juin et 7 juillet. En 2022, aux législatives, le RN ratait la marche au premier tour dans la ville de Saint-Rémy-lès-Chevreuse, grappillant 7,46% des suffrages sur place, contre 38,29% pour Jean-Noël Barrot (Ensemble !). Le parti sera aussi inexistant, dans la municipalité en tout cas, au second tour.

11:02 - Élections législatives à Saint-Rémy-lès-Chevreuse : un éclairage démographique Comment la population de Saint-Rémy-lès-Chevreuse peut-elle affecter le résultat des législatives ? Avec un pourcentage de chômeurs de 8,56% et une densité de population de 801 habitants par km², les problématiques relatives à l'emploi et à l'habitat sont des sujets majeurs. Le pourcentage élevé de cadres, représentant 46,65%, révèle une population soucieuse d'innovation, de recherche et de développement. De surcroît, la présence d'une population étrangère de 6,44% et d'une population immigrée de 9,16% indique les défis des politiques migratoires et d'intégration dans le pays. Le taux d'étudiants, de 7,41% à Saint-Rémy-lès-Chevreuse, met en exergue la présence d'une population jeune et dynamique, susceptible de stimuler l'innovation et la créativité dans la région.

09:32 - Participation aux législatives à Saint-Rémy-lès-Chevreuse : les chiffres clés Afin de se faire une idée du vote des habitants de cette commune, il faut observer les résultats des rendez-vous électoraux antérieurs. Début juin, au moment des élections européennes, 35,28% des personnes en capacité de voter à Saint-Rémy-lès-Chevreuse avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote, à comparer avec un taux d'abstention de 37,77% en 2019. Pour mémoire, dans la commune, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 38,65% au premier tour et seulement 40,73% au deuxième tour. En comparaison, à l'échelle de l'Hexagone, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 s'élevait à 52% au premier tour et 54% au deuxième tour, plus qu'en 2017.