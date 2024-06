En direct

19:52 - À Saint-Saulve, quels reports de voix à gauche ce dimanche ? La dynamique de la gauche est aussi à prendre en compte lors de ces élections législatives, puisqu'on ne connaît pas la décision de ceux qui avaient choisi la Nupes, décisive lors des dernières législatives, mais qui n'existe plus désormais. Le Front populaire, qui manque encore d'une figure tutélaire, a des chances d'en séduire une part. La liste dirigée par Raphaël Glucksmann avait terminé à 8,13% à Saint-Saulve début juin. Reste que dans la cité, il faudra aussi compter sur les 8,28% de la liste de Manon Aubry (LFI), les 3,22% de Marie Toussaint (EELV) et les 3,27% de Léon Deffontaine (Parti communiste). En d'autres termes, une somme tournant autour des 22% sur place. A l'issue du premier tour des élections de l'Assemblée il y a deux ans, à Saint-Saulve, le binôme Nupes avait par ailleurs rassemblé 19,89% des votes dans la commune. Une percée à comparer enfin avec les 24% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses.

18:42 - En 5 ans, l'extrême droite a gagné 10 points à Saint-Saulve Que peut-on conclure de cet ensemble de données ? Ce sont déjà 10 points qui ont ainsi été pris par le RN au niveau de la commune entre sa part de voix des européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Un joli paquet de voix. A ce rythme, on peut imaginer que le RN sera à près de 35% voire plus à Saint-Saulve ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Un séisme aussi à Saint-Saulve le 9 juin dernier ? Le verdict qui est tombé à l'issue des dernières élections il y a quelques jours reste sans doute plus ancré encore dans les esprits. Si on se penche sur les détails en effet, la liste Rassemblement national, avec un certain Jordan Bardella tête de liste, s'est arrogée les élections du Parlement européen 2024 à Saint-Saulve. L'extrême droite cumulait 39,04% des voix, soit 1575 voix dans la ville, devant Valérie Hayer à 15,37% et Manon Aubry à 8,28%.

14:32 - Qui est sorti gagnant de l'élection présidentielle à Saint-Saulve ? Le choix du président de la République est incontestablement la clé pour juger une tendance politique locale. La communauté électorale de Saint-Saulve s'était clairement tournée vers Marine Le Pen au terme de l'élection à la présidence de la République de 2022 puisque la leader de l'ancien Front national prenait la tête avec 30,04% au premier round. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon arrivaient derrière à 28,45% et 17,86% des voix. Éric Zemmour finissait au pied de ce podium avec 6,88% des suffrages pour sa part. Avec 48,05%, la cheffe du RN s'inclinait en revanche au second tour devant un Emmanuel Macron à 51,95%.

12:32 - Que concluent les résultats des législatives 2022 pour Saint-Saulve ? Le résultat du scrutin législatif le plus récent est un précédent précieux au moment de l'élection qui nous intéresse aujourd'hui. Lors des dernières législatives à Saint-Saulve, le RN se plaçait à la deuxième place, 27,41% des habitants passés par l'isoloir ayant choisi de faire confiance à son binôme, contre 42,51% pour Béatrice Descamps (Divers droite) au premier tour. Au second tour, il avait encore échoué dans la localité, laissant de nouveau le premier rang au binôme Divers droite avec 59,97%. Béatrice Descamps remportait donc ce scrutin sur place.

11:02 - Dynamique électorale à Saint-Saulve : une analyse socio-démographique Au cœur de la campagne électorale législative, Saint-Saulve se présente comme une commune dynamique et animée. Avec ses 11 117 habitants, cette ville cosmopolite reflète la richesse culturelle de la France contemporaine. Ses 531 entreprises attestent une économie florissante. Dans la ville, 18,47% des résidents sont des enfants, et 7,93% de 75 ans et plus, ce qui peut avoir un effet sur les priorités politiques, notamment en matière d'instruction et de soins de santé. La présence de 383 résidents étrangers et un pourcentage de personnes immigrées de 5,88%, favorise son pluriculturalisme. Malgré un pourcentage de demandeurs d'emploi de 14,15%, la ville affiche un revenu moyen par foyer fiscal de 27 767 euros/an, jouissant d'une certaine prospérité. Chaque bulletin déposé dans les urnes ce 9 juin 2024 à Saint-Saulve contribue à préparer l'avenir français.

09:32 - Les législatives sont lancées à Saint-Saulve : scrutin en cours L'un des critères importants du scrutin législatif sera indéniablement le niveau de participation à Saint-Saulve. Pour mémoire, dans la ville, l'abstention aux élections législatives 2022 représentait 55,55% au premier tour. Au second tour, 57,69% des électeurs ne se sont pas déplacés. A l'échelle de la France entière, la participation était déjà analysée en juin 2022. Elle représentait 18,43% à midi et seulement 39,42% à 17 heures pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017. En avril 2022, lors du second tour de la dernière élection présidentielle, 28,61% des inscrits sur les listes électorales de la ville avaient boudé les urnes. L'abstention était de 28,75% au premier tour.