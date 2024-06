En direct

19:51 - La nouvelle union de la gauche pourrait compter entre 24% et 28% à Saint-Sébastien-de-Morsent à l'issue de ce premier tour L'autre incertitude qui enveloppe ces élections législatives 2024 sera celle du vote de gauche après l'alliance des partis autour du Front populaire. A l'issue du premier round des élections législatives, en 2022, la candidature Nupes avait enregistré 24,62% des suffrages dans la commune. Une percée à mettre en perspective avec les 29% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle précédente (21,58% pour Jean-Luc Mélenchon, 4,45% pour Yannick Jadot, 3,09% pour Fabien Roussel et 1,98% pour Anne Hidalgo). Lors des européennes plus récemment, la liste de Raphaël Glucksmann a obtenu 14% à Saint-Sébastien-de-Morsent. Mais les comptes pourraient bien s'équilibrer pour la gauche ce soir, puisque l'union renouvelée peut théoriquement atteindre 28% cette fois, en additionnant les résultats de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF).

18:42 - L'époustouflante évolution de l'extrême droite à Saint-Sébastien-de-Morsent en 5 ans Que déduire de cet ensemble hétéroclite de chiffres ? Alors qu'à l'échelle de la France, les résultats de Jordan Bardella ont affiché plus de 30% des suffrages aux européennes de juin, soit 8 points de plus qu'aux dernières européennes, la tendance locale apparaît décuplée. Le parti lepéniste a en effet déjà gagné 12 points sur place entre 2019 et 2024. Il n'est pas impossible que le RN puisse dépasser les 30% ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Une performance du RN dans la moyenne à Saint-Sébastien-de-Morsent le 9 juin Mentionner les résultats de la toute dernière élection en date semble aussi avisé au moment d'analyser le scrutin de ce dimanche 30 juin. Il y a quelques semaines en effet, à Saint-Sébastien-de-Morsent, la liste RN, chapeautée par Jordan Bardella, a pris la première place, cumulant 33,53% des votes devant Valérie Hayer à 16,42% et Raphaël Glucksmann à 14%. Ce qui correspond à 721 votes dans la localité.

14:32 - Emmanuel Macron en tête à Saint-Sébastien-de-Morsent au premier tour de la dernière présidentielle C'est sans doute l'élection suprême qui est l'indice le plus révélateur concernant l'inclinaison des habitants d'une commune. Marine Le Pen avait été distancée en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 dans la cité avec 23,38% contre 30,92% pour Emmanuel Macron. Saint-Sébastien-de-Morsent n'offrait que les troisième et quatrième places à Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour, avec 21,58% et 4,79% des voix. Et la patronne du RN ne créait pas la surprise au second tour, avec 39,77% contre 60,23%.

12:32 - La majorité en tête au premier tour des législatives il y a deux ans à Saint-Sébastien-de-Morsent La part des électeurs en faveur du RN sera l'enseignement majeur pour ces législative 2024 localement, comme dans le reste du pays. Lors des dernières législatives, le RN trébuchait au premier tour dans la ville de Saint-Sébastien-de-Morsent, obtenant 21,24% des voix sur place, contre 30,64% pour Fabien Gouttefarde (Ensemble !). Au second tour, le RN échouait également, laissant encore la victoire locale aux concurrents portant l'étiquette La République en Marche avec 40,90% contre 59,10% pour les vainqueurs. Fabien Gouttefarde remportait donc cette élection sur place.

11:02 - Élections à Saint-Sébastien-de-Morsent : l'impact des caractéristiques démographiques Quelle influence la population de Saint-Sébastien-de-Morsent exerce-t-elle sur les résultats des législatives ? La jeunesse et les personnes sans emploi jouent un rôle central dans l'agglomération, avec près de 33% de la population ayant de 0 à 29 ans, et un taux de chômage de 11,2%. En outre, le pourcentage de ménages propriétaires (63,3%) met en relief l'importance des questions concernant le logement et l'aménagement du territoire. Le taux de foyers possédant au moins une voiture (86,73%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut influencer les 1 932 votants sur des problématiques de transport et d'environnement. Le nombre d'allocataires de la CAF (18,23%) révèle la nécessité d'un soutien familial, tandis que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (9,6%) fait ressortir des enjeux de stabilité de l'emploi. Les données sur l'instruction à Saint-Sébastien-de-Morsent mettent en relief des niveaux variés de qualifications, avec 30,82% des habitants non diplômés, cela peut avoir un impact sur le taux d'abstention dans la ville.

09:32 - Les législatives sont lancées à Saint-Sébastien-de-Morsent : scrutin en cours L'observation des résultats des derniers rendez-vous électoraux est l'occasion de cerner un peu mieux le vote des citoyens de cette ville. Début juin, pendant les européennes, sur les 4 010 personnes en âge de voter à Saint-Sébastien-de-Morsent, 54,99% étaient allées voter, contre un taux de participation de 54,71% pour les européennes de 2019. Pour mémoire, dans la ville, le pourcentage de participation aux législatives 2022 se chiffrait à 49,78% au premier tour. Au deuxième tour, 46,87% des votants ont exercé leur droit de vote. Qu'en sera-t-il cette année à Saint-Sébastien-de-Morsent ? Il y a deux ans, au second tour de la dernière présidentielle, 75,95% des électeurs habilités dans la ville avaient pris part au vote, contre une participation de 76,18% au premier tour, c'est-à-dire 2 948 personnes.