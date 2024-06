Résultat des législatives à Saint-Sylvestre-Pragoulin : l'élection 2024 en direct

14:54 - Quel verdict pour le RN ce dimanche soir à Saint-Sylvestre-Pragoulin ?

Regarder le plus récent scrutin législatif est d'une logique implacable au moment de l'élection cruciale des 30 juin et 7 juillet. Lors des dernières législatives, le RN parvenait à tirer son épingle du jeu à Saint-Sylvestre-Pragoulin. Dans la commune, qui faisait partie de la 2ème circonscription du Puy-de-Dôme, c'est Isabelle Dupré qui arrivait en tête au premier tour avec 28,33%. La victoire finale était ensuite promise en revanche à Christine Pirès Beaune (Nouvelle union populaire écologique et sociale) chez les électeurs avec 52,80%.