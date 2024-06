Résultat des législatives à Saint-Usuge : l'élection 2024 en direct

Revenir sur le séisme du 9 juin semble aussi indispensable au moment d'appréhender le scrutin de ce 30 juin. Le score de la liste du Rassemblement national, qui avait comme guide Jordan Bardella aux européennes de juin, était en effet au plus haut à Saint-Usuge, à 46,36%, soit 223 voix dans la ville. Le mouvement eurosceptique doublait alors Valérie Hayer à 10,81% et Raphaël Glucksmann à 9,98%.

C'est incontestablement l'élection suprême qui en dit le plus sur le bord politique des habitants d'une commune. Marine Le Pen avait fini première avec 35,57% au premier tour de l'élection du chef de l'Etat de 2022 à Saint-Usuge. Emmanuel Macron était deuxième avec 21,73% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 13,54%. Saint-Usuge n'avait qu'une quatrième place à offrir à Valérie Pécresse, avec 6,55% des voix. Au second tour, la candidate du RN avait aussi battu Emmanuel Macron avec 53,59%.

Comprendre le taux d'abstention aux élections à Saint-Usuge

L'une des grandes inconnues des législatives 2024 sera la participation à Saint-Usuge. Pour mémoire, dans la commune, le taux de participation aux législatives 2022 atteignait 51,1% au premier tour et seulement 52,83% au second tour. Qu'en sera-t-il pour les élections législatives à Saint-Usuge ? Au niveau de la France entière, la participation était déjà scrutée en juin 2022. Elle atteignait 18% à 12 heures et seulement 39% à 17 heures pour le premier tour, moins qu'en 2017. En avril 2022, à l'occasion du second tour de l'élection présidentielle, parmi les 863 personnes en âge de voter dans la commune, 78,79% étaient allées voter. Le taux de participation était de 80,3% au premier tour, ce qui représentait 693 personnes.