Résultat des législatives à Sainte-Colombe-en-Bruilhois : l'élection 2024 en direct

Point à retenir : le RN avait enregistré au premier tour plus d'électeurs en moyenne aux législatives 2022 à Sainte-Colombe-en-Bruilhois que Marine Le Pen en personne lors de l'élection du président de la République. La candidate avait rassemblé 29,13% au 1er tour dans la ville. Elle avait alors surpassé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, crédités respectivement de 24,16% et 12,99%. Marine Le Pen avait même fini devant Emmanuel Macron au deuxième tour (avec 52,81% contre 47,19%).

11:02 - Sainte-Colombe-en-Bruilhois : démographie et socio-économie impactent les élections législatives

La composition démographique et socio-économique de Sainte-Colombe-en-Bruilhois façonne les préoccupations et les intérêts des électeurs, impactant ainsi les résultats des législatives. Le pourcentage de demandeurs d'emploi à 6,5% peut avoir un effet sur les attentes des habitants en ce qui concerne les directives sur le travail. Avec une densité de population de 78 hab par km² et 47,15% de population active, ces données pourraient favoriser une implication électorale plus forte. Le pourcentage de ménages ne détenant aucune voiture (13,97%) montre une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut affecter les 728 électeurs sur des questions de transport et d'environnement. Le nombre de familles monoparentales (11,11%) révèle des impératifs de soutien familial, et le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (7,36%) indique des défis de stabilité de l'emploi. Les données sur l'instruction à Sainte-Colombe-en-Bruilhois mettent en relief une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 17,17% des habitants ont obtenu seulement le baccalauréat par exemple. Ces statistiques, associées aux données sur les revenus, invitent à une analyse plus fine des facteurs influençant les parcours éducatifs et professionnels des individus.