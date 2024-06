En direct

19:47 - Sur quel candidat vont converger les supporters de la Nupes à Sainte-Foy-d'Aigrefeuille ? La Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui est déjà morte, va-t-elle voir son score aller directement vers le nouvel accord trouvé par les forces de gauche ce dimanche ? Lors des européennes, la liste Glucksmann s'est élevée à 18,15% à Sainte-Foy-d'Aigrefeuille. Mais la gauche vise bien mieux ce soir, puisque l'union ripolinée peut virtuellement se situer à 31% cette fois, en ajoutant les résultats de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF). La réserve de voix s'avère importante : lors du premier tour des élections des députés en 2022, à Sainte-Foy-d'Aigrefeuille, le binôme Nupes avait par ailleurs glané 32,57% des votes dans la commune. Un chiffre à affiner enfin avec les 29% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo.

18:42 - La forte évolution du Rassemblement national à Sainte-Foy-d'Aigrefeuille en 5 ans Que peut-on tirer de cette avalanche de données ? La progression du RN, qui s'élève déjà à 13 points à Sainte-Foy-d'Aigrefeuille entre sa part de voix des européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le mouvement semble en effet être monté plus vite au niveau local qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt 8 points de plus il y a trois semaines qu'en 2019. A ce rythme, on peut déduire que le RN sera pas loin des 20% ou plus dans la localité ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Sainte-Foy-d'Aigrefeuille dans la moyenne nationale concernant Bardella il y a trois semaines Le résultat de ce 30 juin au soir fera certainement écho au choix des électeurs établi le 9 juin dernier. Si on se penche sur le détail, 347 électeurs de Sainte-Foy-d'Aigrefeuille ont en effet choisi l'extrême droite il y a quelques jours, aux européennes. La liste, avec un certain Jordan Bardella comme chef de file, enregistrait 28,37% des voix contre Raphaël Glucksmann à 18,15% et Valérie Hayer à 15,94%.

14:32 - Emmanuel Macron devant Le Pen et Mélenchon à Sainte-Foy-d'Aigrefeuille au premier tour de l'élection présidentielle C'est sans doute l'élection à la présidence de la République qui nous éclaire le plus sur le bord politique des habitants d'une commune. Avec 17,11%, c'est un résultat insuffisant qu'avait obtenu Marine Le Pen à Sainte-Foy-d'Aigrefeuille au premier tour de la présidentielle il y a deux ans. La patronne du RN était battue par Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon à 34,34% et 19,45% des voix. C'est finalement le président sortant qui terminera gagnant à 68,52% contre 31,48% pour Le Pen au second tour dans la localité.

12:32 - Une majorité encore favorite au premier tour ? Le score de Jordan Bardella ce soir sera un point d'observation clé pour ces élections au niveau local. Le RN avait été battu au premier tour des législatives 2022 à Sainte-Foy-d'Aigrefeuille, comptant 13,42%des suffrages, alors que les candidats LREM obtiendront 34,33% des voix. A l'issue du second round, c'est encore Dominique Faure qui va cumuler le plus de suffrages, avec 53,80% sur la seule circonscription recouvrant les lieux.

11:02 - Élections à Sainte-Foy-d'Aigrefeuille : l'impact des caractéristiques démographiques Les données démographiques et socio-économiques de Sainte-Foy-d'Aigrefeuille mettent en lumière des tendances nettes qui pourraient impacter les résultats des élections législatives. La jeunesse et les personnes sans emploi sont des groupes démographiques essentiels dans la ville, avec près de 31% de la population ayant 29 ans et moins, et un taux de chômage de 5,63%. En outre, le taux de ménages propriétaires (88,19%) met en avant le poids des thématiques concernant le logement et l'urbanisation. Le pourcentage élevé de cadres, représentant 36,41%, révèle une population soucieuse de la compétitivité économique de sa région. Le nombre d'allocataires de la CAF (14,66%) met en lumière la nécessité d'un soutien familial, tandis que le pourcentage de salariés en CDD (2,95%) indique des défis de stabilité du travail. Le taux d'étudiants, évalué à 7,06% à Sainte-Foy-d'Aigrefeuille, met en exergue la présence d'une population jeune et dynamique qui se soucie de l'accès à l'emploi après les études.

09:32 - Coup d'envoi des législatives à Sainte-Foy-d'Aigrefeuille : la participation en question Au cours des élections antérieures, les 2 523 habitants de cette ville ont révélé leurs habitudes de vote. A l'occasion des européennes du mois de juin 2024, 1 884 personnes habilitées à participer à une élection à Sainte-Foy-d'Aigrefeuille avaient participé à l'élection (soit 66,3%). Le taux de participation était de 62,9% lors des européennes de 2019. Pour mémoire, dans la ville, le pourcentage de participation aux législatives 2022 s'élevait à 61,33% au premier tour et seulement 62,13% au second tour. Qu'en sera-t-il pour les élections législatives à Sainte-Foy-d'Aigrefeuille ? Au deuxième tour de la dernière élection présidentielle, le pourcentage de participation s'était élevé à 84,82% des inscrits sur les listes électorales de la ville, à comparer avec un taux de participation de 89,63% au premier tour, soit 1 659 personnes.