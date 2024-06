En direct

19:50 - Quel score pour le Front populaire à l'issue de ces élections législatives 2024 ? La Nupes ayant explosé en vol, que deviendront ses électeurs lors de ces élections de 2024 ? Quelle part optera pour le Front populaire ? Bien malin qui a la réponse en ce moment même. La barre est haute : lors du premier tour des élections du Parlement en 2022, à Sainte-Menehould, le binôme Nupes avait en effet cumulé 17,5% des votes dans la commune. Une percée à mettre en perspective avec les 17% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. Lors des élections européennes plus récemment, la liste de Raphaël Glucksmann a obtenu 9,9% à Sainte-Menehould. Mais on peut en revanche évaluer un score de 14% pour la gauche pour ce premier round dans la ville, la part de voix du leader de la liste Place Publique étant à réévaluer avec celles de l'insoumise Manon Aubry (3,38%), de l'écologiste Marie Toussaint (2,28%) et enfin du communiste Léon Deffontaine (0,94%).

18:42 - Le Rassemblement national a solidement progressé à Sainte-Menehould Malgré des évolutions rapides voire parfois radicales, il y a des conclusions à tirer de tous ces chiffres. Ce sont déjà 13 points qui ont ainsi été grappillés par le RN dans la localité entre son score des européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Une paille. Il est donc possible que le RN puisse atteindre voire dépasser les 34% ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Quel résultat pour les européennes à Sainte-Menehould le 9 juin ? Le verdict qui a été établi à l'issue des dernières élections le 9 juin reste autrement plus marquant. Le résultat de la liste du RN, avec un certain Jordan Bardella tête de liste en 2024, était en effet au plus haut à Sainte-Menehould, avec 45,25%. Le mouvement nationaliste devançait alors Valérie Hayer à 17,75% et Raphaël Glucksmann à 9,9%.

14:32 - Marine Le Pen en tête à Sainte-Menehould au premier tour de l'élection présidentielle Marine Le Pen avait particulièrement marqué les esprits à Sainte-Menehould à l'issue de la présidentielle avec un nombre de votes correspondant à 33,55% des électeurs au premier tour. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon étaient distancés à 31% et 13% des voix. Sainte-Menehould n'offrait qu'une quatrième place à Éric Zemmour, avec seulement 5,68% des suffrages. Pour le deuxième tour de l'élection, c'est également la patronne du RN qui passait devant à Sainte-Menehould avec 50,76%, devant Emmanuel Macron à 49,24%.

12:32 - Un premier tour qui avait souri au parti présidentiel en 2022 Le résultat du plus récent scrutin législatif apparaît comme un élément précieux au moment de l'élection du jour. Il y a deux ans, lors des législatives à Sainte-Menehould, le RN finissait à la deuxième place, 26,74% des votants étant convaincus par son binôme, contre 37,99% pour Lise Magnier (La République en Marche) au premier tour. Au second tour, il n'avait toujours pas réussi à s'imposer dans la ville, laissant de nouveau la première place au binôme Ensemble ! Avec 58,04%. Lise Magnier conservait donc son avance sur place.

11:02 - Le poids démographique et économique de Sainte-Menehould aux élections législatives Aujourd'hui, les bureaux de vote se sont ouverts pour les législatives à Sainte-Menehould comme dans toute la France. Dotée de 2 449 logements pour 4 166 habitants, la densité de la commune est de 72 habitants par km². La variété socio-économique s'observe dans ses 315 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 2 690 foyers fiscaux. Le taux de familles disposant d'au moins une voiture (66,64%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les électeurs sur des problématiques de transport et d'aménagement routier. Les habitants, dont 27,48% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Dans cette mosaïque sociale, 31,27% des ménages se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 727,88 €, pèse sur une commune qui ambitionne un avenir prospère. Chaque bulletin déposé dans les urnes aujourd'hui à Sainte-Menehould montre l'intérêt des habitants pour les idées de la France.

09:32 - Election à Sainte-Menehould : les bureaux de vote ont ouvert leurs portes L'une des clés des élections législatives 2024 sera à n'en pas douter l'abstention à Sainte-Menehould (51800). La perte de pouvoir d'achat et ses répercussions sur la vie des Français pourraient entre autres avoir un impact sur la stratégie de vote des habitants de Sainte-Menehould. En avril 2022, au second tour de la dernière présidentielle, parmi les 2 943 personnes en âge de voter au sein de la ville, 32,76% avaient boudé les urnes, contre une abstention de 34,49% au premier tour. Pour rappel, dans la ville, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 se chiffrait à 60,75% au premier tour et seulement 59,53% au second tour. Quel député se substituera à Lise Magnier dans la 4ème circonscription de la Marne ?